В Сургуте на регулируемом перекрестке водитель автомобиля «Land Rover» сбил женщину, переходившую улицу. От полученных травм женщина скончалась в карете скорой помощи, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«Около 19:35 часов в г. Сургуте на регулируемом перекрестке ул. Чехова — ул. Профсоюзов водитель 1995 года рождения, управляя а/м „Land Rover“, допустил наезд на женщину — пешехода 1968 года рождения. Женщина от полученных травм скончалась в карете СМП», — сообщили в соцсети.
В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU факт происшествия подтвердили. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
Ранее URA.RU рассказало, что на трассе Сургут — Нижневартовск был сбит велосипедист. В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован.
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