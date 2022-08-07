07 августа 2022

В Сургуте водитель иномарки насмерть сбил женщину на переходе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель «Land Rover» сбил женщину, переходящую улицу (фото из архива) Фото:

В Сургуте на регулируемом перекрестке водитель автомобиля «Land Rover» сбил женщину, переходившую улицу. От полученных травм женщина скончалась в карете скорой помощи, сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

«Около 19:35 часов в г. Сургуте на регулируемом перекрестке ул. Чехова — ул. Профсоюзов водитель 1995 года рождения, управляя а/м „Land Rover“, допустил наезд на женщину — пешехода 1968 года рождения. Женщина от полученных травм скончалась в карете СМП», — сообщили в соцсети.

В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU факт происшествия подтвердили. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Ранее URA.RU рассказало, что на трассе Сургут — Нижневартовск был сбит велосипедист. В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован.

Фото:

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В Сургуте на регулируемом перекрестке водитель автомобиля «Land Rover» сбил женщину, переходившую улицу. От полученных травм женщина скончалась в карете скорой помощи, сообщает telegram-канал «Полиция Югры». «Около 19:35 часов в г. Сургуте на регулируемом перекрестке ул. Чехова — ул. Профсоюзов водитель 1995 года рождения, управляя а/м „Land Rover“, допустил наезд на женщину — пешехода 1968 года рождения. Женщина от полученных травм скончалась в карете СМП», — сообщили в соцсети. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU факт происшествия подтвердили. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Ранее URA.RU рассказало, что на трассе Сургут — Нижневартовск был сбит велосипедист. В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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