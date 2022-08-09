Западу разрешат проверить честность референдума в Запорожье

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ВЫБОРЫ-2016. Перезалито. Майорова. Екатеринбург, референдум, голосование, избиратели
Отмечается, что власти региона не планируют специально приглашать иностранных наблюдателей Фото:

Власти Запорожья не против присутствия иностранных наблюдателей на референдуме по вопросу вхождения в РФ. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

«Власти Запорожской области не планируют приглашать иностранных наблюдателей на референдум по вопросу о вхождении в состав России. Однако в визите никому не откажут», — приводит слова Балицкого ТАСС.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что если Запорожская область войдет в состав Российской Федерации, то реакция мирового сообщества будет негативной. Он отметил, что для России она будет вторичной.

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Власти Запорожья не против присутствия иностранных наблюдателей на референдуме по вопросу вхождения в РФ. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. «Власти Запорожской области не планируют приглашать иностранных наблюдателей на референдум по вопросу о вхождении в состав России. Однако в визите никому не откажут», — приводит слова Балицкого ТАСС. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что если Запорожская область войдет в состав Российской Федерации, то реакция мирового сообщества будет негативной. Он отметил, что для России она будет вторичной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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