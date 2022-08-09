Западу разрешат проверить честность референдума в Запорожье

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Власти Запорожья не против присутствия иностранных наблюдателей на референдуме по вопросу вхождения в РФ. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. «Власти Запорожской области не планируют приглашать иностранных наблюдателей на референдум по вопросу о вхождении в состав России. Однако в визите никому не откажут», — приводит слова Балицкого ТАСС. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил, что если Запорожская область войдет в состав Российской Федерации, то реакция мирового сообщества будет негативной. Он отметил, что для России она будет вторичной.