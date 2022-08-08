Сенатор Джабаров: мир не одобрит вхождение Запорожья в состав РФ

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Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу. Екатеринбург, кабинка для голосования
В Запорожской области пройдет референдум о вхождении в состав РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Мир негативно отреагирует на вхождение Запорожской области в состав России, однако эта реакция является вторичной. Такое заявление сделал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Реакция международного сообщества в случае решения о вхождении Запорожской области в состав России будет негативной. Но она вторична», — передает ТАСС слова Джабарова.

Ранее власти Запорожья подписали документ о подготовке референдума по вхождению в состав РФ. Референдум пройдет в очном формате, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если референдум состоится, то Киев прекратить любые переговоры с Россией, сообщает «Национальная служба новостей».

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее ключевая задача — защитить граждан Донбасса. Глава государства подчеркнул, что ВСУ регулярно проводили карательные операции против мирных жителей.

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Мир негативно отреагирует на вхождение Запорожской области в состав России, однако эта реакция является вторичной. Такое заявление сделал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Реакция международного сообщества в случае решения о вхождении Запорожской области в состав России будет негативной. Но она вторична», — передает ТАСС слова Джабарова. Ранее власти Запорожья подписали документ о подготовке референдума по вхождению в состав РФ. Референдум пройдет в очном формате, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если референдум состоится, то Киев прекратить любые переговоры с Россией, сообщает «Национальная служба новостей». Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее ключевая задача — защитить граждан Донбасса. Глава государства подчеркнул, что ВСУ регулярно проводили карательные операции против мирных жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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