Сенатор Джабаров: мир не одобрит вхождение Запорожья в состав РФ

В Запорожской области пройдет референдум о вхождении в состав РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Мир негативно отреагирует на вхождение Запорожской области в состав России, однако эта реакция является вторичной. Такое заявление сделал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Реакция международного сообщества в случае решения о вхождении Запорожской области в состав России будет негативной. Но она вторична», — передает ТАСС слова Джабарова.

Ранее власти Запорожья подписали документ о подготовке референдума по вхождению в состав РФ. Референдум пройдет в очном формате, пишет RT. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если референдум состоится, то Киев прекратить любые переговоры с Россией, сообщает «Национальная служба новостей».

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее ключевая задача — защитить граждан Донбасса. Глава государства подчеркнул, что ВСУ регулярно проводили карательные операции против мирных жителей.