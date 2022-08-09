В правительстве одобрили новую идею ЕР о защите инвалидов

Комиссия правительства РФ поддержала законопроект «Единой России» о запрете высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы без сопровождающего лица. Об этом партия написала на своем сайте.
«Сейчас в случае, если инвалид едет один, не может приобрести билет или не имеет при себе социальной карты или социального проездного, его могут вынудить покинуть транспорт. Инициатива партии устранит эту несправедливость», — сообщается на сайте партии «Единая Россия».
Поправка о запрете высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы без сопровождающего лица расширит ранее принятую инициативу о запрете на высадку детей-безбилетников. Сейчас штраф за это составляет от 5 до 30 тысяч рублей. Автором документа стал зампредседателя комитета Госдумы по труду, координатор партпроекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев.
Предыдущая инициатива ЕР о льготном проезде касалась детей до семи лет — с конца июня для них ввели новые льготы. Проезд для них стал бесплатным. Для того чтобы воспользоваться нормой, необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.
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Комиссия правительства РФ поддержала законопроект «Единой России» о запрете высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы без сопровождающего лица. Об этом партия написала на своем сайте. «Сейчас в случае, если инвалид едет один, не может приобрести билет или не имеет при себе социальной карты или социального проездного, его могут вынудить покинуть транспорт. Инициатива партии устранит эту несправедливость», — сообщается на сайте партии «Единая Россия». Поправка о запрете высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы без сопровождающего лица расширит ранее принятую инициативу о запрете на высадку детей-безбилетников. Сейчас штраф за это составляет от 5 до 30 тысяч рублей. Автором документа стал зампредседателя комитета Госдумы по труду, координатор партпроекта «Единой России» «Единая страна — доступная среда» Михаил Терентьев. Предыдущая инициатива ЕР о льготном проезде касалась детей до семи лет — с конца июня для них ввели новые льготы. Проезд для них стал бесплатным. Для того чтобы воспользоваться нормой, необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка.