Врач Зимина заявила о риске рака из-за горячей пищи

10 августа 2022 в 05:06 Размер текста - 17 +

Горячая еда снижает чувствительность вкусовых рецепторов, сказал Светлана Зимина Фото: Илья Московец © URA.RU Горячая пища может спровоцировать рак полости рта и пищевода. Риск появления злокачественных новообразований у любителей такой еды и напитков выше в два раза. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала врач-оториноларинголог сети клиник «Атлас» Светлана Зимина. «При контакте горячих напитков и пищи со слизистой оболочкой возникают ожоги. Если регулярно обжигать губы, ротовую полость и слизистую оболочку ротоглотки, то снижается чувствительность вкусовых рецепторов и может присоединиться инфекция. Напитки и пища очень высоких температур, выше 60 градусов на регулярной основе увеличивает риск возникновения злокачественных новообразований полости рта и пищевода в два раза. Из-за постоянного ожога раздражается слизистая пищевода, возникает воспаление, при этом увеличивается проницаемость тканей, в том числе и для канцерогенов», — предупредила Светлана Зимина. Относиться с особенной осторожностью к подобным продуктам врач призвала людей с признаками гастроэзофагеального рефлюкса, изжоги, язвы и атрофического гастрита. «Им слишком горячие напитки противопоказаны, потому что они поддерживают воспаления слизистой пищевода и глотки, которые постепенно могут привести к изменению строения слизистой оболочки. Оптимальная температура напитков — менее 50-55 градусов», — отметила специалист. Она также заявила об опасности такой пищи для зубов. «Особенно чередование горячих и холодных продуктов, например, горячий кофе и чай с мороженым плохо сказываются на состоянии эмали. Горячее питье стоит исключить при заболеваниях горла, потому что воспаленная слизистая травмируется еще сильней и самочувствие ухудшается. Лучше теплые настои ромашки или чай», — рекомендовала Зимина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Горячая пища может спровоцировать рак полости рта и пищевода. Риск появления злокачественных новообразований у любителей такой еды и напитков выше в два раза. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказала врач-оториноларинголог сети клиник «Атлас» Светлана Зимина. «При контакте горячих напитков и пищи со слизистой оболочкой возникают ожоги. Если регулярно обжигать губы, ротовую полость и слизистую оболочку ротоглотки, то снижается чувствительность вкусовых рецепторов и может присоединиться инфекция. Напитки и пища очень высоких температур, выше 60 градусов на регулярной основе увеличивает риск возникновения злокачественных новообразований полости рта и пищевода в два раза. Из-за постоянного ожога раздражается слизистая пищевода, возникает воспаление, при этом увеличивается проницаемость тканей, в том числе и для канцерогенов», — предупредила Светлана Зимина. Относиться с особенной осторожностью к подобным продуктам врач призвала людей с признаками гастроэзофагеального рефлюкса, изжоги, язвы и атрофического гастрита. «Им слишком горячие напитки противопоказаны, потому что они поддерживают воспаления слизистой пищевода и глотки, которые постепенно могут привести к изменению строения слизистой оболочки. Оптимальная температура напитков — менее 50-55 градусов», — отметила специалист. Она также заявила об опасности такой пищи для зубов. «Особенно чередование горячих и холодных продуктов, например, горячий кофе и чай с мороженым плохо сказываются на состоянии эмали. Горячее питье стоит исключить при заболеваниях горла, потому что воспаленная слизистая травмируется еще сильней и самочувствие ухудшается. Лучше теплые настои ромашки или чай», — рекомендовала Зимина.