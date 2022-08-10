Собчак припомнила Путину детскую обиду

Ксения Собчак рассказала о своем детстве Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что в ее детстве президент России Владимир Путин был для нее «дядей, который крадет отца». После приезда Путина первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак сразу уезжал на работу, рассказала Ксения Собчак.

В разгар карьеры отца Ксении Собчак было 11-12 лет и ей было не до того, чтобы анализировать взаимоотношения политиков, рассказала журналистка. «Путин был просто дядей, который приходил и крал у меня моего папу, потому что я знала — когда приходит Путин, значит, папа сейчас уедет на работу, а я останусь без обещанного времени с ним», — рассказала Собчак в интервью «Комсомольской правде».

По ее словам, Путин входил в круг доверенных лиц первого мэра Санкт-Петербурга и вызывал у него уважение. Анатолий Собчак ценил его и всегда прислушивался к его мнению, сообщила Ксения.

Президент РФ называл Анатолия Собчака своим учителем и другом, передает телеканал 360. Об этом он заявил, когда приезжал в 2020 году в Санкт-Петербург, чтобы почтить память политика, сообщает «Национальная служба новостей».