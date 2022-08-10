МИД РФ указал на опасную безответственность ООН

Мария Захарова обвинила ООН в ситуации с запорожской АЭС Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ООН запустила цепочку деструктивных действий, заблокировав поездку гендиректора международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на запорожскую АЭС. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«ООН в данном случае сыграла негативную роль, не то, что не конструктивную, а мы видим абсолютно роль уже даже какую-то странную, вызывающую больше вопросов. Дальше киевский режим расценил это решение как зеленый свет своим действиям и начал обстреливать Запорожскую атомную, подчеркну, станцию», — заявила Захарова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, визит международной делегации прорабатывался давно и все детали между Россией и МАГАТЭ были согласованы. Департамент безопасности ООН заблокировал инициативу 3 июня.

ВСУ на прошлой неделе атаковали Запорожскую АЭС в Энергодаре. Власти города отметили, что в случае повреждения инфраструктуры станции могла начаться катастрофа, сравнимая с Чернобыльской. Россия запросила провести заседание Совбеза ООН, сообщал ТАСС со ссылкой на источник. Российские военные контролируют большую часть Запорожья в результате проведения спецоперации на Украине.