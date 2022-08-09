09 августа 2022

Власти Энергодара сравнили удар по АЭС с аварией в Чернобыле

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
ВСУ попали по территории, где хранилось отработанное топливо Фото:
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В случае повреждения инфраструктуры Запорожской АЭС в Энергодаре ущерб может превысить последствия аварии на атомной электростанции в Чернобыле. Такое заявление сделал глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга.

«Власти Энергодара оценивают данные действия крайне негативно, в случае повреждения инфраструктуры атомной станции последствия будут колоссальными. Произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и [в японской] Фукусиме», — сказал Волга в интервью ТАСС. По его словам, ударов по энергоблоку не было, ВСУ обстреляли территории сухого хранения отработанного ядерного топлива.

ВСУ неоднократно атаковали Запорожскую АЭС. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в постпредстве. Украина пытается добиться введения иностранных миротворцев на территорию станции, цитирует «Утро.ру» военного эксперта Владислава Шурыгина. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью демилитаризацию Украины, а также помощь жителям Донбасса. Российские военные освободили большую часть Запорожской области.

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В случае повреждения инфраструктуры Запорожской АЭС в Энергодаре ущерб может превысить последствия аварии на атомной электростанции в Чернобыле. Такое заявление сделал глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга. «Власти Энергодара оценивают данные действия крайне негативно, в случае повреждения инфраструктуры атомной станции последствия будут колоссальными. Произойдет глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и [в японской] Фукусиме», — сказал Волга в интервью ТАСС. По его словам, ударов по энергоблоку не было, ВСУ обстреляли территории сухого хранения отработанного ядерного топлива. ВСУ неоднократно атаковали Запорожскую АЭС. В связи с этим Россия запросила заседание Совбеза ООН, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в постпредстве. Украина пытается добиться введения иностранных миротворцев на территорию станции, цитирует «Утро.ру» военного эксперта Владислава Шурыгина. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин называл целью демилитаризацию Украины, а также помощь жителям Донбасса. Российские военные освободили большую часть Запорожской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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