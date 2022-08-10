Глава МВД Германии извинилась за скандальные фото с мэром Киева

Нэнси Фезер назвала неуместным фото с Виталием Кличко Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сказала, что сожалеет о фото с мэром Киева Виталием Кличко, на котором они смеются и пьют шампанское. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

«Я сожалею о фотографии. Это было конечно, неуместно. Нас пригласили вечером к послу и к мэру Киева Виталию Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны», — цитирует Der Spiegel Фезер.

По ее словам, фото соответствует атмосфере в Киеве, потому что там царит обычная повседневная жизнь, несмотря на происходящее на Украине. Люди работают, ходят по магазинам, барам и кафе, в общественных местах снова посажены цветы, отметила Фезер.

Фезер сфотографировали на балконе вместе с министром труда и социальной политики ФРГ Хубертусом Хайлем и Кличко. На снимке они смеются и пьют шампанское, это вызвало возмущение в интернете, передает сайт MK.RU .

На Украине с 24 февраля проходит спецоперация РФ. На фоне этого Германия поддерживает Киев и отправляет туда оружие.