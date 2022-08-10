Менеджер ЯRUS: как женщинам подняться в IT-индустрии

10 августа 2022 в 20:25 Размер текста - 17 +

Женщины должны развивать свои технические умения для карьеры в IT, считает менеджер ЯRUS Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Для удачного продвижения по карьерной лестнице женщинам стоит развивать свои профессиональные навыки и выбирать подходящие направления. Профессиональным кейсом поделилась Senior Project Manager (проектный менеджер — прим. URA.RU) ЯRUS Наталья Корнеева. Наталья создает флагманский IT-проект в своей карьере — для социальной сети ЯRUS с постоянной растущей многомиллионной аудиторией пользователей. Она занимается прогнозированием развития IT-продукта, оценивает трудозатраты, сроки выполнения и квалификационные навыки, а также компетентность каждого сотрудника в команде разработки. «Совокупность hаrd и soft-скиллов, неважно какого пола человек, но он должен здраво оценивать свои технические умения. Сейчас с этим большие проблемы из-за большого количества непонятных курсов, которые сообщают, что ты через 3 месяца станешь гениальным разработчиком и будешь зарабатывать много денег», — отметила Корнеева. На российском рынке труда сейчас в топ-востребованных специальностей входят IT-профессии. Среди них старший аналитик, техписатель, лид команды QA, веб QA, fronted. Сегодня в ЯRUS на этих позициях работают именно сотрудницы команды отдела разработки, где должность Senior Project Manager ЯRUS занимает Наталья Корнеева. «Никогда не испытывала никаких дискриминационных моментов при трудоустройстве, наоборот, на позицию менеджера девушки более подходящие, ответственные, и на самом деле все зависит от самого человека, а не от половой принадлежности. Хотя на моей практике очень мало было разработчиков из числа девушек», — поделилась старший менеджер проекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для удачного продвижения по карьерной лестнице женщинам стоит развивать свои профессиональные навыки и выбирать подходящие направления. Профессиональным кейсом поделилась Senior Project Manager (проектный менеджер — прим. URA.RU) ЯRUS Наталья Корнеева. Наталья создает флагманский IT-проект в своей карьере — для социальной сети ЯRUS с постоянной растущей многомиллионной аудиторией пользователей. Она занимается прогнозированием развития IT-продукта, оценивает трудозатраты, сроки выполнения и квалификационные навыки, а также компетентность каждого сотрудника в команде разработки. «Совокупность hаrd и soft-скиллов, неважно какого пола человек, но он должен здраво оценивать свои технические умения. Сейчас с этим большие проблемы из-за большого количества непонятных курсов, которые сообщают, что ты через 3 месяца станешь гениальным разработчиком и будешь зарабатывать много денег», — отметила Корнеева. На российском рынке труда сейчас в топ-востребованных специальностей входят IT-профессии. Среди них старший аналитик, техписатель, лид команды QA, веб QA, fronted. Сегодня в ЯRUS на этих позициях работают именно сотрудницы команды отдела разработки, где должность Senior Project Manager ЯRUS занимает Наталья Корнеева. «Никогда не испытывала никаких дискриминационных моментов при трудоустройстве, наоборот, на позицию менеджера девушки более подходящие, ответственные, и на самом деле все зависит от самого человека, а не от половой принадлежности. Хотя на моей практике очень мало было разработчиков из числа девушек», — поделилась старший менеджер проекта.