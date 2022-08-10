FT назвал страну, которая «добьет» лишившуюся газа из РФ Европу

11 августа 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Норвегия столкнулась с энергетическим кризисом, который «добьет» ФРГ и Европу, пишет FT Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Норвегия в этом году столкнулась с энергетическим кризисом, который «добьет» Германию и Европу, лишившихся значительных поставок газа из России. Об этом пишет обозреватель Financial Times Ричард Милн. «Это может стать проблемой для таких стран, как Германия, Нидерланды и Великобритания, которые на протяжении многих лет импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям», — пишет Ричард Милн. По мнению автора, Норвегия — довольно «везучая» страна, обладающая залежами нефти и газа. Он объяснил, что многочисленные реки и водохранилища позволяют Норвегии обеспечить до 90% собственных потребностей в электроэнергии. Однако необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах на юге государства оказались на рекордно низком уровне, указал Милн. Ранее сообщалось, что стоимость электроэнергии в ряде регионов Норвегии побили исторический рекорд. В пересчете на рубли цена одного киловатт-часа в июле достигла 25,46 рублей. «Газпром» уже объявлял, что снизит поставки газа по «Северному потоку-1» в два раза. После этого цены на газ в Европе пошли вверх.

Норвегия в этом году столкнулась с энергетическим кризисом, который «добьет» Германию и Европу, лишившихся значительных поставок газа из России. Об этом пишет обозреватель Financial Times Ричард Милн. «Это может стать проблемой для таких стран, как Германия, Нидерланды и Великобритания, которые на протяжении многих лет импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям», — пишет Ричард Милн. По мнению автора, Норвегия — довольно «везучая» страна, обладающая залежами нефти и газа. Он объяснил, что многочисленные реки и водохранилища позволяют Норвегии обеспечить до 90% собственных потребностей в электроэнергии. Однако необычайно сухая зима и весна привели к тому, что запасы воды в резервуарах на юге государства оказались на рекордно низком уровне, указал Милн. Ранее сообщалось, что стоимость электроэнергии в ряде регионов Норвегии побили исторический рекорд. В пересчете на рубли цена одного киловатт-часа в июле достигла 25,46 рублей. «Газпром» уже объявлял, что снизит поставки газа по «Северному потоку-1» в два раза. После этого цены на газ в Европе пошли вверх.