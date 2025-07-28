28 июля 2025

Рядовой Бурмистров в одиночку смог сдержать украинскую ДРГ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский боец сдержал украинскую ДРГ в одиночку
Российский боец сдержал украинскую ДРГ в одиночку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Рядовой российской армии Сергей Бурмистров в ночное время обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), после чего открыл огонь и один сдерживал противника до прибытия подкрепления. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Благодаря его действиям удалось предотвратить прорыв, а прибывшее подкрепление захватило в плен командира группы», — рассказали в Минобороны. В ведомстве уточнили, что военнослужащий своевременно оценил ситуацию, доложил о приближении ДРГ и занял выгодную позицию. Подпустив диверсантов ближе, Бурмистров начал стрелять на поражение, вынудив противника в спешке искать укрытие.

По информации министерства, в ходе допроса задержанный украинский офицер сообщил российским военным координаты опорного пункта ВСУ, а также указал пути подхода и расположение огневых точек. Эта информация позволила российским войскам уничтожить данный пункт.

Ранее сообщалось, что за неделю украинские войска на линиях соприкосновения в районе ЛНР потеряли почти 3,9 тысячи человек. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что российская армия активно продвигается на Красноармейском направлении, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рядовой российской армии Сергей Бурмистров в ночное время обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), после чего открыл огонь и один сдерживал противника до прибытия подкрепления. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Благодаря его действиям удалось предотвратить прорыв, а прибывшее подкрепление захватило в плен командира группы», — рассказали в Минобороны. В ведомстве уточнили, что военнослужащий своевременно оценил ситуацию, доложил о приближении ДРГ и занял выгодную позицию. Подпустив диверсантов ближе, Бурмистров начал стрелять на поражение, вынудив противника в спешке искать укрытие. По информации министерства, в ходе допроса задержанный украинский офицер сообщил российским военным координаты опорного пункта ВСУ, а также указал пути подхода и расположение огневых точек. Эта информация позволила российским войскам уничтожить данный пункт. Ранее сообщалось, что за неделю украинские войска на линиях соприкосновения в районе ЛНР потеряли почти 3,9 тысячи человек. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что российская армия активно продвигается на Красноармейском направлении, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...