Рядовой российской армии Сергей Бурмистров в ночное время обнаружил украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), после чего открыл огонь и один сдерживал противника до прибытия подкрепления. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Благодаря его действиям удалось предотвратить прорыв, а прибывшее подкрепление захватило в плен командира группы», — рассказали в Минобороны. В ведомстве уточнили, что военнослужащий своевременно оценил ситуацию, доложил о приближении ДРГ и занял выгодную позицию. Подпустив диверсантов ближе, Бурмистров начал стрелять на поражение, вынудив противника в спешке искать укрытие.
По информации министерства, в ходе допроса задержанный украинский офицер сообщил российским военным координаты опорного пункта ВСУ, а также указал пути подхода и расположение огневых точек. Эта информация позволила российским войскам уничтожить данный пункт.
Ранее сообщалось, что за неделю украинские войска на линиях соприкосновения в районе ЛНР потеряли почти 3,9 тысячи человек. Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что российская армия активно продвигается на Красноармейском направлении, пишет RT.
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