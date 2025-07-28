Слуцкий призвал запретить аборты, чтобы справиться с демографией

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил на законодательном уровне запретить аборты в России. По его словам, это поможет решить демографический кризис.
«[Надо] запретить прерывание беременности, кроме медицинских показаний. Это сегодня действительно имеет большое значение», — заявил Слуцкий во время выступления на форуме «Территория смыслов». Его слова приводит корреспондент URA.RU.
В ходе дискуссии Слуцкий также обратил внимание на финансовые сложности, с которыми сталкиваются молодые семьи. Он отметил, что высокий процент по ипотечным кредитам демотивирует россиян заводить детей. «У нас высокий процент по ипотеке — это лучшая реклама чайлдфри (пропаганда чайлдфри запрещена в РФ). Вот в этом направлении будем вместе работать», — заявил Слуцкий. Он добавил, что партия намерена искать решения для снижения оттока населения и повышения доступности жилья для семей с детьми.
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