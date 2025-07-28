28 июля 2025

Банки принялись замораживать деньги россиян без уважительной причины

«Известия»: банки начали лишать россиян доступа к их деньгам
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне жалуются на блокировку карт без объяснений
Россияне жалуются на блокировку карт без объяснений Фото:

Банки всё чаще блокируют счета граждан, оставляя людей без доступа к собственным средствам на месяцы. Под ограничение могут попасть даже обычные переводы друзьям или оплата покупок в магазине. Об этом сообщают СМИ. 

«Многие клиенты жалуются, что их средства удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше. Поддержка в отдельных случаях работает очень медленно и мешает быстро разобраться с проблемой», — говорится в материале «Известий» со ссылкой на данные с портала «Банки.ру». 

Согласно обзору жалоб, россияне чаще всего сталкиваются с длительными блокировками в «МТС Деньги» и Газпромбанке. Иногда счета не разблокируются по полгода, несмотря на поданные заявления и обращения в поддержку. Основанием для таких ограничений становится антиотмывочный закон 115-ФЗ, хотя его нормы не предусматривают остановку операций на столь длительный срок.

Финансовые эксперты объясняют затягивание блокировок наплывом подозрительных операций и перегрузкой служб безопасности. При этом добросовестные клиенты часто страдают от избыточных проверок и формального подхода.

Проблема блокировки счетов обострилась после введения Банком России с 15 мая 2025 года ограничений на переводы для лиц, попавших в реестр дропперов — даже случайно. Эксперты предупреждают, что неожиданное поступление средств на карту может быть связано с мошенническими схемами, и рекомендуют сразу обращаться в банк, чтобы избежать подозрений и возможной блокировки.

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Банки всё чаще блокируют счета граждан, оставляя людей без доступа к собственным средствам на месяцы. Под ограничение могут попасть даже обычные переводы друзьям или оплата покупок в магазине. Об этом сообщают СМИ.  «Многие клиенты жалуются, что их средства удерживаются на срок более 30 дней, а иногда и дольше. Поддержка в отдельных случаях работает очень медленно и мешает быстро разобраться с проблемой», — говорится в материале «Известий» со ссылкой на данные с портала «Банки.ру».  Согласно обзору жалоб, россияне чаще всего сталкиваются с длительными блокировками в «МТС Деньги» и Газпромбанке. Иногда счета не разблокируются по полгода, несмотря на поданные заявления и обращения в поддержку. Основанием для таких ограничений становится антиотмывочный закон 115-ФЗ, хотя его нормы не предусматривают остановку операций на столь длительный срок. Финансовые эксперты объясняют затягивание блокировок наплывом подозрительных операций и перегрузкой служб безопасности. При этом добросовестные клиенты часто страдают от избыточных проверок и формального подхода. Проблема блокировки счетов обострилась после введения Банком России с 15 мая 2025 года ограничений на переводы для лиц, попавших в реестр дропперов — даже случайно. Эксперты предупреждают, что неожиданное поступление средств на карту может быть связано с мошенническими схемами, и рекомендуют сразу обращаться в банк, чтобы избежать подозрений и возможной блокировки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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