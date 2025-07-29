Депутата ГД Бутину заочно арестовали на Украине

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Бутиной предъявлено обвинение в посягательство на территориальную целостность Украины, следует из материалов дела
Бутиной предъявлено обвинение в посягательство на территориальную целостность Украины, следует из материалов дела Фото:

Украинский Хмельницкий городской суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы депутата и члена комитета Государственной думы по международным делам Марию Бутину. Это следует из материалов приговора.

«Суд постановил <...> признать виновной в предъявленном обвинении и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет», — указано в материале. Его приводит ТАСС. Ей предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Помимо срока, суд постановил конфисковать имущество Бутиной в пользу Украины.

Ранее украинские суды уже выносили заочные приговоры российским политикам и общественным деятелям по аналогичным обвинениям. В частности, депутаты Госдумы Андрей Картаполов, Николай Валуев и еще ряд парламентариев, а также премьер Республики Алтай Александр Прокопьев были приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Подобные решения принимались и в отношении других известных россиян, обвиняемых в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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Украинский Хмельницкий городской суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы депутата и члена комитета Государственной думы по международным делам Марию Бутину. Это следует из материалов приговора. «Суд постановил <...> признать виновной в предъявленном обвинении и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет», — указано в материале. Его приводит ТАСС. Ей предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Помимо срока, суд постановил конфисковать имущество Бутиной в пользу Украины. Ранее украинские суды уже выносили заочные приговоры российским политикам и общественным деятелям по аналогичным обвинениям. В частности, депутаты Госдумы Андрей Картаполов, Николай Валуев и еще ряд парламентариев, а также премьер Республики Алтай Александр Прокопьев были приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Подобные решения принимались и в отношении других известных россиян, обвиняемых в посягательстве на территориальную целостность Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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