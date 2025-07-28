28 июля 2025

В небе над Донецком прогремели взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Донецке работает система ПВО против дронов
В Донецке работает система ПВО против дронов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Донецке слышны взрывы, в небе фиксируются вспышки и активная работа систем противовоздушной обороны (ПВО). В центре города также отсутствует электроснабжение, а в небе слышен гул беспилотников.

«В Донецке слышны взрывы, видны вспышки и работа систем ПВО. В центре города также нет света, слышны полеты дронов», — пишет РБК со ссылкой на информацию, полученную от своего корреспондента.

Филиал ВГТРК «Донецк» уточнил, что украинские военные ведут массированную атаку на столицу ДНР. По информации телеканала, нанесен ущерб жилым домам в различных районах города. 

Украинский дрон совершил атаку на бизнес-центр, в результате чего были повреждены стеклянные конструкции здания. На месте происшествия найдены обломки беспилотника. Данные о возможных пострадавших уточняются.

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В Донецке слышны взрывы, в небе фиксируются вспышки и активная работа систем противовоздушной обороны (ПВО). В центре города также отсутствует электроснабжение, а в небе слышен гул беспилотников. «В Донецке слышны взрывы, видны вспышки и работа систем ПВО. В центре города также нет света, слышны полеты дронов», — пишет РБК со ссылкой на информацию, полученную от своего корреспондента. Филиал ВГТРК «Донецк» уточнил, что украинские военные ведут массированную атаку на столицу ДНР. По информации телеканала, нанесен ущерб жилым домам в различных районах города.  Украинский дрон совершил атаку на бизнес-центр, в результате чего были повреждены стеклянные конструкции здания. На месте происшествия найдены обломки беспилотника. Данные о возможных пострадавших уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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