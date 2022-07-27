27 июля 2022

В Норвегии цены на электричество установили новый рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены выросли после заявления «Газпрома» о снижении поставок газа в Европу Фото:

Стоимость электроэнергии в ряде регионов Норвегии побили исторический рекорд. В пересчете на рубли цена одного киловатт-часа в июле достигла 25,46 рублей.

«Исторический максимум составил 4,22 кроны (25,46 рублей) за киловатт-час, или 424 евро за мегаватт-час. Ранее ценовой рекорд был установлен в декабре прошлого года и составил 3,95 кроны (около 24 рублей) за киловатт-час», — цитирует «Лента.ру» информацию биржи Nord Pool.

Максимальная цена установлена в ценовой зоне NO2, которая находится на юго-западной части Норвегии. Ранее «Газпром» объявил, что в два раза снизит поставки газа по «Северному потоку-1». После этого цены на газ в Европе пошли вверх.

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Стоимость электроэнергии в ряде регионов Норвегии побили исторический рекорд. В пересчете на рубли цена одного киловатт-часа в июле достигла 25,46 рублей. «Исторический максимум составил 4,22 кроны (25,46 рублей) за киловатт-час, или 424 евро за мегаватт-час. Ранее ценовой рекорд был установлен в декабре прошлого года и составил 3,95 кроны (около 24 рублей) за киловатт-час», — цитирует «Лента.ру» информацию биржи Nord Pool. Максимальная цена установлена в ценовой зоне NO2, которая находится на юго-западной части Норвегии. Ранее «Газпром» объявил, что в два раза снизит поставки газа по «Северному потоку-1». После этого цены на газ в Европе пошли вверх.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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