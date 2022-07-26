«Газпром» сократит поставки газа по «Северному потоку» в два раза

27 июля 2022 в 03:27 Размер текста - 17 +

Утром 27 июля российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» снизит поставки газа по «Северному потоку-1». Об этом сообщают представители самой организации. «В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — отмечается в сообщении холдинга. В связи с этим с 7.00 мск 27 июля прокачка газа по «Северному потока» упадет вдвое — поставки топлива составят 20% от максимальных показателей. О сроках передачи «Газпрому» компанией Siemens уже отремонтированной турбины информации не поступало. В июне «Газпром» объявил об уменьшении объемов транспортировки с плановых 167 млн кубометров в сутки до 100 млн кубометров. Позже сокращение достигло 67 кубометров газа ежедневно. Причиной такой меры назывались проблемы с возвратом из Канады турбины Siemens, которая находилась на ремонте в Монреале. С 11 по 21 июля прокачка по трубопроводу была остановлена из-за профилактических работ. 17 июля Канада отправила отремонтированную турбину в Германию. В «Газпроме» заявили, что не получали от Siemens официальных документов о поставке двигателя. Агентство Reuters 21 июля сообщило, что турбина застряла на пути в Россию из-за отсутствия документов, необходимых для ее ввоза в страну. В «Газпроме» повторно запросили документы, необходимые для решения вопроса с ввозом турбины в РФ. 25 июля «Газпром» предупредил, что поставки газа в Европу будут снижены из-за ремонта еще одной турбины.