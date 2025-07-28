Лайма Вайкуле призвала дать оружие Украине вместо музыки: этот и другие скандалы артистки

Лайма Вакуле оказалась в центре скандала из-за СВО. Она призвала дать оружие Украине вместо музыки. Об этом она заявила в беседе с журналистами во время фестиваля в Юрмале. Это не первое резкое высказывание артистки в отношении конфликта между странами. О том, как живет Лайма Вайкуле и в каких еще скандалах из-за СВО она участвовала — в материале URA.RU.
В конце июля в Юрмале прошел ежегодный фестиваль, организованный Лаймой Вайкуле. В ходе мероприятия артистка прокомментировала текущие отношения между Россией и Украиной, выразив надежду на скорое завершение конфликта и восстановление мира.
В ответ на предположение журналиста о том, что искусство может способствовать примирению, Вайкуле заявила, что считает более необходимым обеспечение Украины оружием для урегулирования ситуации.
«Конечно, музыка нам в этом, в том числе, помогает», — высказался журналист.
«Но лучше дайте оружие Украине», — заявила артистка.
Другие скандалы из-за СВО и «кражи песен»
Первые высказывания в отношении России от Лаймы Вайкуле прозвучали в 2018-м году. Когда артистка поехала выступать в Украину и во время интервью заявила, что даже за большой гонорар не приедет в Крым.
Об этом она сообщила в программе «Центральное телевидение» на НТВ: «Когда меня спросили: „Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым?“ — я сказала: „Нам, европейцам, запрещено“. И это правда». После начала СВО в 2022-м году артистка негативно высказывалась в адрес России, а также поддержала снос в Прибалтике памятников советским солдатам, которые погибли при освобождении этих территорий во время Великой Отечественной войны.
Позже Вайкуле оказалась в центре скандала с Раймондом Паулсом. В 2023 году она обвинила композитора в том, что он не писал оригинальной музыки. По ее утверждениям, Паулс «переписал» западные хиты, пользуясь тем, что в СССР мало кто имел доступ к западным радиостанциям.
В интервью aif.ru композитор с возмущением опроверг слова Вайкуле, назвав ее заявления «каким-то бредом». Паулс добавил, что Лайма «в последнее время несет бред» и к ее новым глупым заявлениям нельзя относиться всерьез.
Как начинала свой путь Лайма Вайкуле
Лайма родилась 31 марта 1954 года в латвийском городе Цесисе. Отец Станислав Вайкулис был рабочим, а мама Янина сначала — продавцом. Первое выступление девочки произошло в 12 лет. Она была артистичной и ее отправили на конкурс юных вокалистов в Доме культуры рижского завода ВЭФ, где она заняла четвертое место.
Дружба с известным композитором Раймондом Паулсом, который к тому времени уже обрел всесоюзную известность, сыграла ключевую роль в развитии карьеры Лаймы. В возрасте 15 лет, будучи школьницей, она начала выступать как солистка в Рижском оркестре радио и телевидения и участвовала в гастролях вместе с Паулсом. После школы она пошла в медицинское училище, мечтая о профессии хирурга. Однако в начале 80-х Лайма переезжает в Москву и поступает в ГИТИС.
Карьера Лаймы Вайкуле
В 1970 году ее пригласили для выступлений в известном юрмальском варьете «Юрас Перле». Сначала Лайма выступала в составе коллектива, но вскоре перешла к сольным выступлениям.
Ее талант и выразительный голос привлекли внимание телевизионных продюсеров, которые в 1984 году пригласили ее участвовать в программе «Голубой огонек». На Центральном телевидении она исполнила песенно-танцевальную миниатюру «Мухоморы» в сопровождении балетного ансамбля.
Ее карьера получила дальнейшее развитие после знакомства с поэтом Ильей Резником, который предложил ей песню «Ночной костер». Этот хит быстро приобрел популярность и в 1985 году зазвучал на всех радиостанциях страны.
Прорывным для карьеры певицы стал 1986-й год, когда она исполнила знаменитую «Вернисаж» в дуэте с Валерием Леонтьевым. Год спустя вышла «Еще не вечер», которая прозвучала на творческом вечере Раймонда Паулса.
В середине 1980-х годов будущая звезда встретилась с американским продюсером Стэном Корнелиусом, который предложил ей переехать в США для развития музыкальной карьеры. В период с 1989 по 1992 год она проживала в Америке, где и были записаны два ее альбома. Однако большая часть ее выступлений проходила в небольших залах, и о серьезной карьере на тот момент говорить было рано.
Ключевым моментом в карьере певицы стал 1996 год, когда был выпущен альбом «Я вышла на Пикадилли». Запись альбома осуществлялась в США, но его создание велось на русском языке. В 2000-е годы Лайма фактически вернулась в Россию, где начала активно гастролировать.
Личная жизнь
Лайме Вайкуле редко распространялась о своей личной жизни. Известно, что ее главной любовь в жизни был Андреем Латковским. Начав карьеру бас-гитариста, он впоследствии стал продюсером Вайкуле. С 1970 года их отношения оставались крепкими, несмотря на многочисленные трудности.
Однако в обществе часто высказывались сомнения относительно прочности их союза. К тому же пара так и не смогла обзавестись детьми. Вайкуле признавалась, что в молодости сделала два аборта, чтобы не ставить под угрозу свою карьеру. Позднее, когда она решила стать матерью, было принято решение прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Однако попытки выносить и родить ребенка не увенчались успехом.
Борьба с онкологией
В 1991 году Лайма Вайкуле сообщила что, борется с раком груди. Позже она рассказывала, что испытывала отчаяние и не хотела уходить со сцены. В итоге удалось побороть, так как звезда своевременно обратилась к врачу.
«Не могу сказать, победила болезнь или нет. Все мы под Богом ходим. Это было мое испытание. Но мне повезло — я в тот момент была в Америке, мне вовремя помогли. Иначе я бы сейчас с вами не разговаривала. Была на грани смерти», — признавалась артистка, пишет «Комсомольская правда».
После этого Вайкуле регулярно проходила обследования. Однако в 2022 году болезнь вернулась. Об этом изданию сообщили друзья артистки. «Конечно, в голове только один вопрос: почему спустя столько лет болезнь вернулась? Лайма всегда очень следила за собой. Уколы красоты, пластика. А ведь все эти стволовые клетки до конца не исследованы, есть мнение, что такие омолаживающие инъекции могут вызвать онкологию», — цитирует «Комсомольская правда» друзей артистки. Уточняется, что пластику Лайма в последний раз делала в Америке в 2017 году. Позже она поддерживала красоту инъекциями.
Где сейчас Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле проживает в Латвии. Она вернулась к гастролям и планирует выступить на Кипре, а в 2024 году планировала отправиться в тур по Америке.
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