Беспилотники атаковали Сальск, в городе раздались взрывы

В ночь на 29 июля несколько беспилотных летательных аппаратов атаковали город Сальск в Ростовской области. Об этом сообщили очевидцы происшествия в местном чате. По их словам, в небе над городом было слышно четыре-пять взрывов, а также работу системы противовоздушной обороны.
Местные жители утверждают, что целью атаки мог стать железнодорожный объект, однако официального подтверждения этой информации на момент публикации нет. «В районе железнодорожного узла слышны взрывы, работает ПВО, дроны пытались атаковать инфраструктурный объект», — сообщили очевидцы.
О жертвах и разрушениях сведений не поступало. Также не сообщается о последствиях для железнодорожного сообщения или работы городских служб. На месте работают экстренные службы, ситуация продолжает уточняться.
Российские регионы оказались под атакой БПЛА в ночь на 29 июля, в результате чего опасность удара дронов была объявлена сразу в нескольких субъектах РФ. Наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Ленобласти. Последние новости об отражении атак беспилотников на Россию — в онлайн-трансляции URA.RU.
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