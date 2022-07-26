Цены на газ в Европе превысили 2000 долларов впервые с марта

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Клипарт. Сургут, газ, винтиль
В Европе вновь взлетели цены на газ Фото:
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Газовый кризис в Европе

Цены на газ в Европе превысили отметку в 2000 тысячи долларов за тысячу кубометров впервые с марта этого года. Такие данные приводит лондонская биржа ICE.

«Сегодня цена за тысячу кубометров газа достигла 2003,2 долларов. Это произошло впервые с марта», — сообщает ICE.

Цены на газ в Европе начали резкий рост в сентябре 2021 года. За несколько недель они выросли более чем на 1500 долларов. В начале июля 2022 года цены начали резко снижаться.

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Цены на газ в Европе превысили отметку в 2000 тысячи долларов за тысячу кубометров впервые с марта этого года. Такие данные приводит лондонская биржа ICE. «Сегодня цена за тысячу кубометров газа достигла 2003,2 долларов. Это произошло впервые с марта», — сообщает ICE. Цены на газ в Европе начали резкий рост в сентябре 2021 года. За несколько недель они выросли более чем на 1500 долларов. В начале июля 2022 года цены начали резко снижаться.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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