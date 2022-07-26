Цены на газ в Европе превысили 2000 долларов впервые с марта

26 июля 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

В Европе вновь взлетели цены на газ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Цены на газ в Европе превысили отметку в 2000 тысячи долларов за тысячу кубометров впервые с марта этого года. Такие данные приводит лондонская биржа ICE. «Сегодня цена за тысячу кубометров газа достигла 2003,2 долларов. Это произошло впервые с марта», — сообщает ICE. Цены на газ в Европе начали резкий рост в сентябре 2021 года. За несколько недель они выросли более чем на 1500 долларов. В начале июля 2022 года цены начали резко снижаться.

Цены на газ в Европе превысили отметку в 2000 тысячи долларов за тысячу кубометров впервые с марта этого года. Такие данные приводит лондонская биржа ICE. «Сегодня цена за тысячу кубометров газа достигла 2003,2 долларов. Это произошло впервые с марта», — сообщает ICE. Цены на газ в Европе начали резкий рост в сентябре 2021 года. За несколько недель они выросли более чем на 1500 долларов. В начале июля 2022 года цены начали резко снижаться.