Цены на газ в Европе превысили 2000 долларов впервые с марта

В Европе вновь взлетели цены на газ
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Цены на газ в Европе превысили отметку в 2000 тысячи долларов за тысячу кубометров впервые с марта этого года. Такие данные приводит лондонская биржа ICE.
«Сегодня цена за тысячу кубометров газа достигла 2003,2 долларов. Это произошло впервые с марта», — сообщает ICE.
Цены на газ в Европе начали резкий рост в сентябре 2021 года. За несколько недель они выросли более чем на 1500 долларов. В начале июля 2022 года цены начали резко снижаться.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»