Индийский посол Дораисвами отмахнулся от призывов не покупать нефть у РФ

В Нью-Дели не намерены прекращать закупки российской нефти, несмотря на критику со стороны западных стран. Об этом сообщает газета Times of India со ссылкой на интервью посла страны в Великобритании Викрама Дораисвами.
«Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире. Мы импортируем более 80% нашей энергии. Что вы хотите, чтобы мы сделали — отключили нашу экономику» — отметил посол.
Дораисвами также напомнил о длительной истории партнерства между двумя странами. Дипломат подчеркнул, что кооперация началась в период, когда ряд западных государств отказывались продавать вооружение Индии, но одновременно осуществляли поставки соседним странам — даже несмотря на то, что это оружие использовалось против самой страны. Он добавил, что Нью-Дели продолжит руководствоваться своими национальными интересами при формировании энергетической политики и внешних связей.
Ранее страны Евросоюза согласовали новый, 18-й пакет санкций против России. Ограничения распространились на 22 российских банка, инфраструктурные объекты вроде «Северных потоков», а также на индийский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти». Кроме того, потолок цен на российскую нефть был снижен до 47,6 доллара за баррель, а импорт нефтепродуктов из РФ в ЕС теперь находится под запретом.
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