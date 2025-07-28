Сербия отказалась вводить санкции против России

Сербия не планирует вводить санкции против России, несмотря на появившиеся в СМИ интерпретации высказываний министра по европейской интеграции Неманьи Старовича. Об этом заявил сам политик.
«Моя личная позиция полностью соответствует политике правительства Сербии. Пока его возглавляет профессор Джуро Мацута, никаких санкций против России не будет. То же самое неоднократно повторял президент республики Александр Вучич», — заявил Старович в беседе с РИА Новости. Министр пояснил, что выразился неосторожно и СМИ его неточно интерпретировали.
Ранее австрийское агентство APA опубликовало интервью Старовича, где прозвучала фраза о возможной поддержке антироссийских ограничений в обмен на перспективу членства в ЕС. Однако Вучич опроверг эти данные, подчеркнув, что Белград не намерен ужесточать политику в отношении Москвы.
Позиция Сербии по вопросу санкций против России остается неизменной с марта 2022 года, когда Совет национальной безопасности страны принял решение не поддерживать западные ограничения, несмотря на осуждение действий РФ на Украине. Президент Александр Вучич и премьер-министр Джуро Мацут неоднократно подчеркивали, что Белград не намерен вводить антироссийские меры, независимо от давления со стороны ЕС.
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