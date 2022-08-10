10 августа 2022
09 августа 2022

Дожди с грозами прошли в городах ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
Жителей порадовали ночной дождь и гроза Фото:

В Советском и Югорске ночью прошли грозы с дождем. Кадрами и впечатлениями жители делятся в соцсети «ВКонтакте».

«Гроза в Советском! Дождь! Мы его дождались», — написал автор поста в группе «Портал 2 ГОРОДА Советский и Югорск». «Тоже не спится? Так здорово, гроза!» — прокомментировала пост с видео Ксения Югорская. «В Югорске тоже, идет или прошла уже, но лило очень очень сильно», — поделился Илья Новоселов.

Ранее URA.RU писало, что сильная гроза с дождем впечатлила жителей Нижневартовска. Фотографии грозы с яркими молниями опубликованы в соцсети «ВКонтакте».

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В Советском и Югорске ночью прошли грозы с дождем. Кадрами и впечатлениями жители делятся в соцсети «ВКонтакте». «Гроза в Советском! Дождь! Мы его дождались», — написал автор поста в группе «Портал 2 ГОРОДА Советский и Югорск». «Тоже не спится? Так здорово, гроза!» — прокомментировала пост с видео Ксения Югорская. «В Югорске тоже, идет или прошла уже, но лило очень очень сильно», — поделился Илья Новоселов. Ранее URA.RU писало, что сильная гроза с дождем впечатлила жителей Нижневартовска. Фотографии грозы с яркими молниями опубликованы в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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