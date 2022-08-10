Дожди с грозами прошли в городах ХМАО. Видео

11 августа 2022 в 06:03 Размер текста - 17 +

Жителей порадовали ночной дождь и гроза Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Советском и Югорске ночью прошли грозы с дождем. Кадрами и впечатлениями жители делятся в соцсети «ВКонтакте». «Гроза в Советском! Дождь! Мы его дождались», — написал автор поста в группе «Портал 2 ГОРОДА Советский и Югорск». «Тоже не спится? Так здорово, гроза!» — прокомментировала пост с видео Ксения Югорская. «В Югорске тоже, идет или прошла уже, но лило очень очень сильно», — поделился Илья Новоселов. Ранее URA.RU писало, что сильная гроза с дождем впечатлила жителей Нижневартовска. Фотографии грозы с яркими молниями опубликованы в соцсети «ВКонтакте».

В Советском и Югорске ночью прошли грозы с дождем. Кадрами и впечатлениями жители делятся в соцсети «ВКонтакте». «Гроза в Советском! Дождь! Мы его дождались», — написал автор поста в группе «Портал 2 ГОРОДА Советский и Югорск». «Тоже не спится? Так здорово, гроза!» — прокомментировала пост с видео Ксения Югорская. «В Югорске тоже, идет или прошла уже, но лило очень очень сильно», — поделился Илья Новоселов. Ранее URA.RU писало, что сильная гроза с дождем впечатлила жителей Нижневартовска. Фотографии грозы с яркими молниями опубликованы в соцсети «ВКонтакте».