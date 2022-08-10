Жителей порадовали ночной дождь и гроза
В Советском и Югорске ночью прошли грозы с дождем. Кадрами и впечатлениями жители делятся в соцсети «ВКонтакте».
«Гроза в Советском! Дождь! Мы его дождались», — написал автор поста в группе «Портал 2 ГОРОДА Советский и Югорск». «Тоже не спится? Так здорово, гроза!» — прокомментировала пост с видео Ксения Югорская. «В Югорске тоже, идет или прошла уже, но лило очень очень сильно», — поделился Илья Новоселов.
Ранее URA.RU писало, что сильная гроза с дождем впечатлила жителей Нижневартовска. Фотографии грозы с яркими молниями опубликованы в соцсети «ВКонтакте».
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