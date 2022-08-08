Сильная гроза с дождем впечатлила жителей Нижневартовска. Фотографии грозы с яркими молниями опубликованы в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Доброй ночи, Нижневартовск! А гроза была очень атмосферная, если у вас есть фото или видео — кидайте в комментарии», — сообщают в соцсети.
«Невероятная красота», — пишет в комментариях Елена Малова. «Фото нет, только ощущения», — делится впечатлениями Оксана Гатальская. Пользователь под ником Jasur сообщает, что в Нижневартовске прошел дождь.
Ранее URA.RU рассказало, что на этой неделе в ХМАО ожидаются дожди с грозами. Жара спадет, температура воздуха опустится до 20 градусов тепла.
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