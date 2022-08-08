08 августа 2022

Сильная гроза с дождем прошла над Нижневартовском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния над городом. Курган, молния, гроза
Жители Нижневартовска поделились фото атмосферной грозы Фото:

Сильная гроза с дождем впечатлила жителей Нижневартовска. Фотографии грозы с яркими молниями опубликованы в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Доброй ночи, Нижневартовск! А гроза была очень атмосферная, если у вас есть фото или видео — кидайте в комментарии», — сообщают в соцсети.

«Невероятная красота», — пишет в комментариях Елена Малова. «Фото нет, только ощущения», — делится впечатлениями Оксана Гатальская. Пользователь под ником Jasur сообщает, что в Нижневартовске прошел дождь.

Ранее URA.RU рассказало, что на этой неделе в ХМАО ожидаются дожди с грозами. Жара спадет, температура воздуха опустится до 20 градусов тепла.

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Сильная гроза с дождем впечатлила жителей Нижневартовска. Фотографии грозы с яркими молниями опубликованы в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Доброй ночи, Нижневартовск! А гроза была очень атмосферная, если у вас есть фото или видео — кидайте в комментарии», — сообщают в соцсети. «Невероятная красота», — пишет в комментариях Елена Малова. «Фото нет, только ощущения», — делится впечатлениями Оксана Гатальская. Пользователь под ником Jasur сообщает, что в Нижневартовске прошел дождь. Ранее URA.RU рассказало, что на этой неделе в ХМАО ожидаются дожди с грозами. Жара спадет, температура воздуха опустится до 20 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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