Сильная гроза с дождем прошла над Нижневартовском. Фото

09 августа 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

Жители Нижневартовска поделились фото атмосферной грозы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Сильная гроза с дождем впечатлила жителей Нижневартовска. Фотографии грозы с яркими молниями опубликованы в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Доброй ночи, Нижневартовск! А гроза была очень атмосферная, если у вас есть фото или видео — кидайте в комментарии», — сообщают в соцсети. «Невероятная красота», — пишет в комментариях Елена Малова. «Фото нет, только ощущения», — делится впечатлениями Оксана Гатальская. Пользователь под ником Jasur сообщает, что в Нижневартовске прошел дождь. Ранее URA.RU рассказало, что на этой неделе в ХМАО ожидаются дожди с грозами. Жара спадет, температура воздуха опустится до 20 градусов тепла. Фото: «Типичный краб 86 | Нижневартовск», ВК Фото: «Типичный краб 86 | Нижневартовск», ВК

Сильная гроза с дождем впечатлила жителей Нижневартовска. Фотографии грозы с яркими молниями опубликованы в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Доброй ночи, Нижневартовск! А гроза была очень атмосферная, если у вас есть фото или видео — кидайте в комментарии», — сообщают в соцсети. «Невероятная красота», — пишет в комментариях Елена Малова. «Фото нет, только ощущения», — делится впечатлениями Оксана Гатальская. Пользователь под ником Jasur сообщает, что в Нижневартовске прошел дождь. Ранее URA.RU рассказало, что на этой неделе в ХМАО ожидаются дожди с грозами. Жара спадет, температура воздуха опустится до 20 градусов тепла.