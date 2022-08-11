В США обеспокоились психическим здоровьем Байдена

11 августа 2022 в 07:26 Размер текста - 17 +

Беспокойство здоровьем Джо Байдена связано с вопросом, стоит ли ему переизбираться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В США 59% граждан обеспокоены психическим здоровьем президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные опроса с I&I/TIPP. «59% американцев „обеспокоены“ психическим здоровьем президента Джо Байдена, поскольку остаются вопросы о том, должен ли 79-летний президент баллотироваться на второй срок. 36% респондентов „очень обеспокоены“ психическим здоровьем, а еще 23% заявили, что они несколько обеспокоены», — пишет Daily Mail со ссылкой на результаты опроса. Среди респондентов 18% заявили, что не очень обеспокоены его здоровьем. Еще 21% опрошенных вообще не переживают об этом. Неуверенность выразили 2%. Ранее телеканал CNN сообщил, что Байдена подкосили низкие рейтинги, критика и разлука с женой. Издание заявляло, что это влияет на его эмоциональное и физическое здоровье, передает «Утро.ру». Недавно президент США заболел коронавирусом, на прошлой неделе он сдал отрицательный тест на COVID-19.

В США 59% граждан обеспокоены психическим здоровьем президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют данные опроса с I&I/TIPP. «59% американцев „обеспокоены“ психическим здоровьем президента Джо Байдена, поскольку остаются вопросы о том, должен ли 79-летний президент баллотироваться на второй срок. 36% респондентов „очень обеспокоены“ психическим здоровьем, а еще 23% заявили, что они несколько обеспокоены», — пишет Daily Mail со ссылкой на результаты опроса. Среди респондентов 18% заявили, что не очень обеспокоены его здоровьем. Еще 21% опрошенных вообще не переживают об этом. Неуверенность выразили 2%. Ранее телеканал CNN сообщил, что Байдена подкосили низкие рейтинги, критика и разлука с женой. Издание заявляло, что это влияет на его эмоциональное и физическое здоровье, передает «Утро.ру». Недавно президент США заболел коронавирусом, на прошлой неделе он сдал отрицательный тест на COVID-19.