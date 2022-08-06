Президент США Байден вылечился от коронавируса

Джо Байден хорошо себя чувствует Фото: Bundesregierung\Kugler

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У президента США Джо Байдена отрицательный тест на коронавирус. Об этом рассказал его лечащий врач.

«Президент США продолжает чувствовать себя очень хорошо. Этим утром он получил отрицательный ПЦР-тест на коронавирус», — сообщил лечащий врач президента. Заявление опубликовано на сайте Белого дома. Врач отметил, что президент будет на изоляции, пока не сдаст второй отрицательный тест.

Байден заболел коронавирусом 21 июля. Президент США был ревакцинирован, поэтому у него были легкие симптомы. В Белом доме сообщали, что он хорошо себя чувствует.