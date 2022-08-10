В Сургуте на перекрестке взорвался автомобиль. Видео

11 августа 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

Пожарным понадобилось меньше 10 минут, чтобы ликвидировать пожар Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Сургуте на перекрестке улицы Майской и проспекта Ленина загорелся автомобиль дорожной службы. На кадрах с места происшествия видны взрывы. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по ХМАО. «В 10:30 поступило сообщение по пожару, а в 10:38 уже объявили ликвидацию [пожара]. Горел автомобиль дорожной службы. После дознания будет установлена причина. Произошло на перекрестке улицы Майской и проспекта Ленина в Сургуте. Пострадавших там не было», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. На видео, которое сняли очевидцы, из горящей машины слышны взрывы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийска на автозаправке взорвался Nissan. В машине незаконно был установлен газовый баллон. Агентство показывало фото с места событий. Видео: К-ИНФОРМ

В Сургуте на перекрестке улицы Майской и проспекта Ленина загорелся автомобиль дорожной службы. На кадрах с места происшествия видны взрывы. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по ХМАО. «В 10:30 поступило сообщение по пожару, а в 10:38 уже объявили ликвидацию [пожара]. Горел автомобиль дорожной службы. После дознания будет установлена причина. Произошло на перекрестке улицы Майской и проспекта Ленина в Сургуте. Пострадавших там не было», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. На видео, которое сняли очевидцы, из горящей машины слышны взрывы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийска на автозаправке взорвался Nissan. В машине незаконно был установлен газовый баллон. Агентство показывало фото с места событий. Видео: К-ИНФОРМ