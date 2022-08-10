10 августа 2022

В Сургуте на перекрестке взорвался автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в ТЦ Триада. Пермь, мчс, пожарная машина, пожар, мчс эмблема
Пожарным понадобилось меньше 10 минут, чтобы ликвидировать пожар Фото:

В Сургуте на перекрестке улицы Майской и проспекта Ленина загорелся автомобиль дорожной службы. На кадрах с места происшествия видны взрывы. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по ХМАО.

«В 10:30 поступило сообщение по пожару, а в 10:38 уже объявили ликвидацию [пожара]. Горел автомобиль дорожной службы. После дознания будет установлена причина. Произошло на перекрестке улицы Майской и проспекта Ленина в Сургуте. Пострадавших там не было», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. На видео, которое сняли очевидцы, из горящей машины слышны взрывы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийска на автозаправке взорвался Nissan. В машине незаконно был установлен газовый баллон. Агентство показывало фото с места событий.

Видео: К-ИНФОРМ

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

В Сургуте на перекрестке улицы Майской и проспекта Ленина загорелся автомобиль дорожной службы. На кадрах с места происшествия видны взрывы. Об этом URA.RU сообщили в МЧС по ХМАО. «В 10:30 поступило сообщение по пожару, а в 10:38 уже объявили ликвидацию [пожара]. Горел автомобиль дорожной службы. После дознания будет установлена причина. Произошло на перекрестке улицы Майской и проспекта Ленина в Сургуте. Пострадавших там не было», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ведомства. На видео, которое сняли очевидцы, из горящей машины слышны взрывы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийска на автозаправке взорвался Nissan. В машине незаконно был установлен газовый баллон. Агентство показывало фото с места событий. Видео: К-ИНФОРМ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...