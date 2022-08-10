Двор дома по улице Броднева, 39 в Салехарде часто топит после дождей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) двор дома по улице Броднева, 39 регулярно топит после дождей из-за отсутствия ливневой канализации. Как сообщают жильцы дома в соцсетях, они несколько лет просили администрацию решить проблему, а в итоге ремонт канализации затянулся на долгое время.

«На многолетние просьбы жителей дома по ул. Броднева, 39 сделать ливневую канализацию (отток талых вод со двора), так как двор постоянно топит после дождей, а также каждую весну и осень, администрация города наконец-то откликнулись. Спасибо за работу. Доделывать придется видимо самим жильцам», — написал в соцсетях анонимный пользователь, опубликовав фото.

В администрации Салехарда агентству прокомментировали ситуацию. «Работы по устройству ливневой канализации еще не завершены, закончить их планируется 30 августа», — ответили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде многодетным семьям выделили участки на болоте, которые постоянно топит. Горожане несколько лет пытаются начать там строительство, отсыпают участки песком, но все безрезультатно.