Эстония ограничивает въезд в страну гражданам России

11 августа 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Россияне не смогут въехать в Эстонию по шенгенской визе Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте. «Правительство утвердило санкцию, ограничивающую как выдачу виз гражданам Российской Федерации, так и въезд в страну с внешней границы по шенгенской визе, выданной Эстонией. В виде исключения вид на жительство в Эстонии продлевается на один год тем студентам, которые заканчивают обучение в эстонских высших учебных заведениях», — говорится на сайте правительства страны. Это решение прокомментировал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. «Возможность для граждан России массово посещать Эстонию или через Эстонию в Европу не соответствует цели введенных нами санкций. Вводя санкции, Эстония хотела, чтобы страна не имела возможности продолжать нормальную международную жизнь на уровне своих граждан», — приводятся его слова на сайте правительства

Правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте. «Правительство утвердило санкцию, ограничивающую как выдачу виз гражданам Российской Федерации, так и въезд в страну с внешней границы по шенгенской визе, выданной Эстонией. В виде исключения вид на жительство в Эстонии продлевается на один год тем студентам, которые заканчивают обучение в эстонских высших учебных заведениях», — говорится на сайте правительства страны. Это решение прокомментировал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. «Возможность для граждан России массово посещать Эстонию или через Эстонию в Европу не соответствует цели введенных нами санкций. Вводя санкции, Эстония хотела, чтобы страна не имела возможности продолжать нормальную международную жизнь на уровне своих граждан», — приводятся его слова на сайте правительства