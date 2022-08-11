Эстония ограничивает въезд в страну гражданам России

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Флаг Эстонии, флаг эстонии
Россияне не смогут въехать в Эстонию по шенгенской визе Фото:
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Правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте.

«Правительство утвердило санкцию, ограничивающую как выдачу виз гражданам Российской Федерации, так и въезд в страну с внешней границы по шенгенской визе, выданной Эстонией. В виде исключения вид на жительство в Эстонии продлевается на один год тем студентам, которые заканчивают обучение в эстонских высших учебных заведениях», — говорится на сайте правительства страны.

Это решение прокомментировал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. «Возможность для граждан России массово посещать Эстонию или через Эстонию в Европу не соответствует цели введенных нами санкций. Вводя санкции, Эстония хотела, чтобы страна не имела возможности продолжать нормальную международную жизнь на уровне своих граждан», — приводятся его слова на сайте правительства

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Правительство Эстонии ограничило въезд и выдачу виз гражданам России. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте. «Правительство утвердило санкцию, ограничивающую как выдачу виз гражданам Российской Федерации, так и въезд в страну с внешней границы по шенгенской визе, выданной Эстонией. В виде исключения вид на жительство в Эстонии продлевается на один год тем студентам, которые заканчивают обучение в эстонских высших учебных заведениях», — говорится на сайте правительства страны. Это решение прокомментировал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. «Возможность для граждан России массово посещать Эстонию или через Эстонию в Европу не соответствует цели введенных нами санкций. Вводя санкции, Эстония хотела, чтобы страна не имела возможности продолжать нормальную международную жизнь на уровне своих граждан», — приводятся его слова на сайте правительства
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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