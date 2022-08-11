Челябинцы просят изменить проект новой дороги

Строительство дороги пока отложено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске по просьбе жителей микрорайона Парковый откладывается строительство новой дороги в Курчатовском районе. Оказалось, что трасса будет расположена слишком близко к жилым домам, передает корреспондент URA.RU. Проект по планировке территории был рассмотрен на публичных слушаниях в Доме архитектора 11 августа.

«Провести публичные слушания по планировrке территории с проектом межевания от улицы Скульптора Головницкого до многоквартирного дома № 62 по улице Хариса Юсупова. Направить главе города Челябинска подготовленную документацию, протокол собрания и заключение о результатах публичных слушаний», — такое решение принято на слушаниях.

Представители управляющей компании и жильцы близлежащего дома заявили, что дорога пройдет прямо под их окнами. Между трассой и домом нет положенных 25 метров. Участники слушаний попросили сдвинуть дорогу ближе к лесу.

Проект будет еще раз рассмотрен на заседании градостроительной комиссии. При этом все участники слушаний согласились с тем, что новая трасса нужна. О строительстве дороги ранее просили сами жители.