Небензя усмехнулся над «ущербной логикой» Запада в отношении РФ

12 августа 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

Небензя: против России развязана война лжи, любая вина Киева отметается Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад продолжает распространять лживые сведения об участии России в спецоперации, перекладывая всю ответственность с Киева на Москву. Так считает постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Сегодня вновь никто их наших западных коллег не решился назвать вещи своими именами. А именно — что вооруженные силы безрассудно обстреливают Запорожскую АЭС. Оказывается, это одни мы создали риски там. То есть обстрелы вооруженными силами Украины атомной электростанции — это что? Ответ на риски, созданные Россией», — вопросил Небензя. «Это сюрреальная и ущербная логика, но нам к этому не привыкать. Мы на протяжении полугода наблюдаем развязанную против нас не просто дезинформационную войну, а войну лжи», — добавил он. По его словам, любая, даже гипотетическая вина Киева отметается Западом априори. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что украинским властям стоит отказаться от продолжения провокаций, способных повлечь за собой ядерные аварии. Она подчеркнула, что их последствия затронут всю Европу.

Запад продолжает распространять лживые сведения об участии России в спецоперации, перекладывая всю ответственность с Киева на Москву. Так считает постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Сегодня вновь никто их наших западных коллег не решился назвать вещи своими именами. А именно — что вооруженные силы безрассудно обстреливают Запорожскую АЭС. Оказывается, это одни мы создали риски там. То есть обстрелы вооруженными силами Украины атомной электростанции — это что? Ответ на риски, созданные Россией», — вопросил Небензя. «Это сюрреальная и ущербная логика, но нам к этому не привыкать. Мы на протяжении полугода наблюдаем развязанную против нас не просто дезинформационную войну, а войну лжи», — добавил он. По его словам, любая, даже гипотетическая вина Киева отметается Западом априори. Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что украинским властям стоит отказаться от продолжения провокаций, способных повлечь за собой ядерные аварии. Она подчеркнула, что их последствия затронут всю Европу.