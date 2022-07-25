Захарова предостерегла Киев от ядерной катастрофы в Европе

26 июля 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

Киев должен перестать устраивать провокации на Запорожской АЭС, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским властям следует отказаться от продолжения провокаций, способных повлечь за собой ядерные аварии, последствия которых затронут всю Европу. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Предостерегаем режим [президента Украины] Владимира Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе [Запорожской] атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины», — заявила Мария Захарова, передает пресс-служба МИД РФ. Она также призвала международное сообщество осуждать подобные действия Киева. Представитель российского внешнеполитического ведомства, отметила, что количество вооруженных провокаций украинских боевиков, направленных против Запорожской АЭС, «кратно возросло». «Осуществлялись удары по территории станции с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также акции, направленные на запугивание ее персонала», — уточнила Захарова. Ранее сообщалось, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую АЭС, передает RT. Член ВГА Запорожья Владимир Рогов рассказал, что станция продолжает работу, пишет « Газета.ru ». Также ВСУ атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками 12 июля. В Минобороны РФ заявили, что катастрофа в Запорожье не произошла по «счастливой случайности». Лидер «Российского Союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич заявил URA.RU, что все удары по ЗАЭС являются актами терроризма со стороны украинских нацистов. Ранее в ходе специальной операции России по демилитаризации Украины ВС РФ удалось взять под контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. Он отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинским властям следует отказаться от продолжения провокаций, способных повлечь за собой ядерные аварии, последствия которых затронут всю Европу. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Предостерегаем режим [президента Украины] Владимира Зеленского от продолжения провокаций в отношении крупнейшей в Европе [Запорожской] атомной электростанции, чреватых ядерной аварией, тяжкие последствия которой могут коснуться не только Украины», — заявила Мария Захарова, передает пресс-служба МИД РФ. Она также призвала международное сообщество осуждать подобные действия Киева. Представитель российского внешнеполитического ведомства, отметила, что количество вооруженных провокаций украинских боевиков, направленных против Запорожской АЭС, «кратно возросло». «Осуществлялись удары по территории станции с использованием беспилотных летательных аппаратов, а также акции, направленные на запугивание ее персонала», — уточнила Захарова. Ранее сообщалось, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую АЭС, передает RT. Член ВГА Запорожья Владимир Рогов рассказал, что станция продолжает работу, пишет «Газета.ru». Также ВСУ атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками 12 июля. В Минобороны РФ заявили, что катастрофа в Запорожье не произошла по «счастливой случайности». Лидер «Российского Союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич заявил URA.RU, что все удары по ЗАЭС являются актами терроризма со стороны украинских нацистов. Ранее в ходе специальной операции России по демилитаризации Украины ВС РФ удалось взять под контроль всю территорию Херсонской и приазовскую часть Запорожской областей. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что это вынужденное решение. Он отметил, что растущие угрозы жителям Донбасса и России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ сообщили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.