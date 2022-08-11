На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области на ходу загорелась фура. Очевидцы опубликовали видео с горящим грузовиком в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что пострадавших при возгорании нет.
«На трассе М-5 „Урал“ в Ашинском районе Челябинской области во время движения произошло возгорание грузового автомобиля. Выезжали две автоцистерны. В ликвидации участвовало восемь человек личного состава. Погибших и пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.
Ранее на участке трассы в Ашинском районе также вспыхнула фура. Другие участники движения помогли водителю сбить пламя. Во время пожара никто не пострадал.
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