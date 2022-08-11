11 августа 2022

На челябинской трассе загорелась фура. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, автодорога, автотранспорт, трасса м5
В течение недели уже две фуры сгорели на трассе в Ашинском районе Фото:

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области на ходу загорелась фура. Очевидцы опубликовали видео с горящим грузовиком в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что пострадавших при возгорании нет.

«На трассе М-5 „Урал“ в Ашинском районе Челябинской области во время движения произошло возгорание грузового автомобиля. Выезжали две автоцистерны. В ликвидации участвовало восемь человек личного состава. Погибших и пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Ранее на участке трассы в Ашинском районе также вспыхнула фура. Другие участники движения помогли водителю сбить пламя. Во время пожара никто не пострадал.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области на ходу загорелась фура. Очевидцы опубликовали видео с горящим грузовиком в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что пострадавших при возгорании нет. «На трассе М-5 „Урал“ в Ашинском районе Челябинской области во время движения произошло возгорание грузового автомобиля. Выезжали две автоцистерны. В ликвидации участвовало восемь человек личного состава. Погибших и пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона. Ранее на участке трассы в Ашинском районе также вспыхнула фура. Другие участники движения помогли водителю сбить пламя. Во время пожара никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...