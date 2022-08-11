11 августа 2022

Тюменец получил срок за смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган, судебное заседание, судья, суд, триколор, флаг россии, судебный процесс, совещательная комната
За ДТП со смертельным исходом тюменец получил 2 года колонии-поселения Фото:

Житель Тюмени получил 2 года колонии-поселения за аварию, в которой погиб человек. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. 51-летний мужчина признан виновным по ч.3 ст. 264 УК РФ — нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Тюмени. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ — нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Смертельное ДТП произошло утром 24 марта. Мужчина на Volkswagen Polo не уступил дорогу Kia Rio, из-за чего последнюю выбросило на металлическое ограждение. Пассажирка иномарки получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась в автомобиле скорой помощи.

Суд приговорил тюменца к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, с осужденного в пользу сестры погибшей взыскали 800 тыс. рублей компенсации морального вреда.

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Житель Тюмени получил 2 года колонии-поселения за аварию, в которой погиб человек. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. 51-летний мужчина признан виновным по ч.3 ст. 264 УК РФ — нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека. «Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Тюмени. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ — нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Смертельное ДТП произошло утром 24 марта. Мужчина на Volkswagen Polo не уступил дорогу Kia Rio, из-за чего последнюю выбросило на металлическое ограждение. Пассажирка иномарки получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась в автомобиле скорой помощи. Суд приговорил тюменца к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, с осужденного в пользу сестры погибшей взыскали 800 тыс. рублей компенсации морального вреда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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