Тюменец получил срок за смертельное ДТП

За ДТП со смертельным исходом тюменец получил 2 года колонии-поселения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Тюмени получил 2 года колонии-поселения за аварию, в которой погиб человек. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. 51-летний мужчина признан виновным по ч.3 ст. 264 УК РФ — нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека.

«Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 51-летнего жителя Тюмени. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ — нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью человека», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Смертельное ДТП произошло утром 24 марта. Мужчина на Volkswagen Polo не уступил дорогу Kia Rio, из-за чего последнюю выбросило на металлическое ограждение. Пассажирка иномарки получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась в автомобиле скорой помощи.

Суд приговорил тюменца к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, с осужденного в пользу сестры погибшей взыскали 800 тыс. рублей компенсации морального вреда.