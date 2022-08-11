Максим Привезенцев проедет от Парижа до Тобольска на мотоцикле Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Мото-путешественник и писатель Максим Привезенцев решил повторить поездку жившего в 18 веке астронома Жана Шаппо д’Отроша, который проехал из Парижа в Тобольск и был первооткрывателем литературного жанра — путевых заметок. Об этом он рассказал на своем личном сайте.

«Работая над книгой, я заинтересовался вопросом, кто был автором первых путевых заметок в истории. То, что я обнаружил, и стало отправной точкой подготовки нового проекта», — пишет в своем блоге Привезенцев. По его словам, он обнаружил, что первооткрывателем этого литературного жанра был Шапп д’Отрош, который написал книгу о своем путешествии из Парижа в Тобольск «Путешествие в Сибирь по приказу короля в 1761 г».

Инициативу мужчины поддержал и глава Тобольска Максим Афанасьев. «Он предложил такую необычную форму путешествия. Разносторонний, интересный человек, глубоко интересующийся историей, сразу нашел „фишку“ и решил воплотить ее в жизнь. Предлагаю поддержать его в этом деле», — написал мэр в своем telegram-канале. Также он сообщил, что путешественника будут ждать в городе 27 августа.