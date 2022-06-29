29 июня 2022

Курганские власти опубликовали список больниц, которые объединят

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перинатальный центр. Курган, поликлиника, медицина, больница, мед помощь, пациент
Вместо центральных районных больниц появятся межрегиональные Фото:

В Курганской области вместо центральных районных больниц появятся восемь межрайонных, Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница. Информация об этом указана в законопроекте, размещенном на сайте областного депздрава.

«Правительство Курганской области постановляет организовать государственные бюджетные учреждения Курганской области, учредителем которых является департамент здравоохранения Курганской области. <…> Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Курганской области по социальной политике», — указано в документе.

Новый список больниц будет выглядеть следующим образом:

  • Курганская областная больница № 2 (Белозерскую и Варгашинскую ЦРБ присоединят к Курганской больнице № 2);
  • Шадринская городская больница (Шадринскую детскую больницу, Шадринску БСМП присоединят к Шадринской поликлинике);
  • Межрайонная больница № 1 (Частоозерскую ЦРБ и Петуховскую ЦРБ присоединят к Макушинской ЦРБ);
  • Межрайонная больница № 2 (Мокроусовскую ЦРБ присоединят к Лебяжьевской ЦРБ);
  • Межрайонная больница № 3 (Глядянскую, Половинскую и Звериноголовскую ЦРБ присоединят к Кетовской ЦРБ);
  • Межрайонная больница № 4 (Мишкинскую ЦРБ присоединят к Юргамышской ЦРБ);
  • Межрайонная больница № 5 (Шатровскую ЦРБ присоединят к Каргапольской ЦРБ);
  • Межрайонная больница № 6 (Целинную ЦРБ присоединят к Куртамышской ЦРБ);
  • Межрайонная больница № 7 (Альменевскую ЦРБ присоединят к Шумихинской ЦРБ);
  • Межрайонная больница № 8 (Сафакулевскую ЦРБ присоединят к Щучанской ЦРБ).

При этом в документе не были указаны Далматовская, Катайская и Шадринская ЦРБ. В пояснительной записке к документу сказано, что реформа поможет рационально применить медоборудование, эффективно расставить кадры и сократить расходы на содержание административно-хозяйственного персонала. В депздраве отмечают, что ни одна из действующих больниц не будет закрыта. Реорганизацию планируют завершить до конца года. О запланированной реформе ранее сообщал директор регионального депздрава Алексей Сигидаев.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

В Курганской области вместо центральных районных больниц появятся восемь межрайонных, Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница. Информация об этом указана в законопроекте, размещенном на сайте областного депздрава. «Правительство Курганской области постановляет организовать государственные бюджетные учреждения Курганской области, учредителем которых является департамент здравоохранения Курганской области. <…> Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Курганской области по социальной политике», — указано в документе. Новый список больниц будет выглядеть следующим образом: При этом в документе не были указаны Далматовская, Катайская и Шадринская ЦРБ. В пояснительной записке к документу сказано, что реформа поможет рационально применить медоборудование, эффективно расставить кадры и сократить расходы на содержание административно-хозяйственного персонала. В депздраве отмечают, что ни одна из действующих больниц не будет закрыта. Реорганизацию планируют завершить до конца года. О запланированной реформе ранее сообщал директор регионального депздрава Алексей Сигидаев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...