Курганские власти опубликовали список больниц, которые объединят

Вместо центральных районных больниц появятся межрегиональные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области вместо центральных районных больниц появятся восемь межрайонных, Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница. Информация об этом указана в законопроекте, размещенном на сайте областного депздрава.

«Правительство Курганской области постановляет организовать государственные бюджетные учреждения Курганской области, учредителем которых является департамент здравоохранения Курганской области. <…> Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Курганской области по социальной политике», — указано в документе.

Новый список больниц будет выглядеть следующим образом:

Курганская областная больница № 2 (Белозерскую и Варгашинскую ЦРБ присоединят к Курганской больнице № 2);

Шадринская городская больница (Шадринскую детскую больницу, Шадринску БСМП присоединят к Шадринской поликлинике);

Межрайонная больница № 1 (Частоозерскую ЦРБ и Петуховскую ЦРБ присоединят к Макушинской ЦРБ);

Межрайонная больница № 2 (Мокроусовскую ЦРБ присоединят к Лебяжьевской ЦРБ);

Межрайонная больница № 3 (Глядянскую, Половинскую и Звериноголовскую ЦРБ присоединят к Кетовской ЦРБ);

Межрайонная больница № 4 (Мишкинскую ЦРБ присоединят к Юргамышской ЦРБ);

Межрайонная больница № 5 (Шатровскую ЦРБ присоединят к Каргапольской ЦРБ);

Межрайонная больница № 6 (Целинную ЦРБ присоединят к Куртамышской ЦРБ);

Межрайонная больница № 7 (Альменевскую ЦРБ присоединят к Шумихинской ЦРБ);

Межрайонная больница № 8 (Сафакулевскую ЦРБ присоединят к Щучанской ЦРБ).

При этом в документе не были указаны Далматовская, Катайская и Шадринская ЦРБ. В пояснительной записке к документу сказано, что реформа поможет рационально применить медоборудование, эффективно расставить кадры и сократить расходы на содержание административно-хозяйственного персонала. В депздраве отмечают, что ни одна из действующих больниц не будет закрыта. Реорганизацию планируют завершить до конца года. О запланированной реформе ранее сообщал директор регионального депздрава Алексей Сигидаев.