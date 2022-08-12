В Британии назвали ЕС виновником конфликта на Украине

13 августа 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Многие украинцы начали «играть» с нацистскими формированиями, отметил Мик Линч Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз не обращал внимания на нацистские формирования на Украине, что привело к текущему конфликту. Такое мнение в интервью британскому журналу New Statesman высказал Генеральный секретарь британского железнодорожного, морского и транспортного профсоюза RMT Мик Линч. «Евросоюз также спровоцировал много неприятностей на Украине. Все дело было в том, чтобы быть проевропейским и все такое прочее, как революция на Майдане в 2014 году. На Украине было много коррумпированных политиков. И пока они этим занимались, ужасно много людей на Украине играли с нацистскими образами, возвращались ко Второй Мировой войне и все такое. Так что дело не только в том, что все это возникло из одного места», — сказал Линч. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов. Глава государства отмечал, что на Украине давно начали выращивать неонацистов. В разговорах с европейскими лидерами Путин указывал им на многочисленные зверства националистов.

Евросоюз не обращал внимания на нацистские формирования на Украине, что привело к текущему конфликту. Такое мнение в интервью британскому журналу New Statesman высказал Генеральный секретарь британского железнодорожного, морского и транспортного профсоюза RMT Мик Линч. «Евросоюз также спровоцировал много неприятностей на Украине. Все дело было в том, чтобы быть проевропейским и все такое прочее, как революция на Майдане в 2014 году. На Украине было много коррумпированных политиков. И пока они этим занимались, ужасно много людей на Украине играли с нацистскими образами, возвращались ко Второй Мировой войне и все такое. Так что дело не только в том, что все это возникло из одного места», — сказал Линч. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов. Глава государства отмечал, что на Украине давно начали выращивать неонацистов. В разговорах с европейскими лидерами Путин указывал им на многочисленные зверства националистов.