12 августа 2022

В Британии назвали ЕС виновником конфликта на Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Многие украинцы начали «играть» с нацистскими формированиями, отметил Мик Линч Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз не обращал внимания на нацистские формирования на Украине, что привело к текущему конфликту. Такое мнение в интервью британскому журналу New Statesman высказал Генеральный секретарь британского железнодорожного, морского и транспортного профсоюза RMT Мик Линч.

«Евросоюз также спровоцировал много неприятностей на Украине. Все дело было в том, чтобы быть проевропейским и все такое прочее, как революция на Майдане в 2014 году. На Украине было много коррумпированных политиков. И пока они этим занимались, ужасно много людей на Украине играли с нацистскими образами, возвращались ко Второй Мировой войне и все такое. Так что дело не только в том, что все это возникло из одного места», — сказал Линч.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов. Глава государства отмечал, что на Украине давно начали выращивать неонацистов. В разговорах с европейскими лидерами Путин указывал им на многочисленные зверства националистов.

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Евросоюз не обращал внимания на нацистские формирования на Украине, что привело к текущему конфликту. Такое мнение в интервью британскому журналу New Statesman высказал Генеральный секретарь британского железнодорожного, морского и транспортного профсоюза RMT Мик Линч. «Евросоюз также спровоцировал много неприятностей на Украине. Все дело было в том, чтобы быть проевропейским и все такое прочее, как революция на Майдане в 2014 году. На Украине было много коррумпированных политиков. И пока они этим занимались, ужасно много людей на Украине играли с нацистскими образами, возвращались ко Второй Мировой войне и все такое. Так что дело не только в том, что все это возникло из одного места», — сказал Линч. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от украинских националистов. Глава государства отмечал, что на Украине давно начали выращивать неонацистов. В разговорах с европейскими лидерами Путин указывал им на многочисленные зверства националистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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