Путин указал Шольцу на зверства украинских нацистов

13 мая 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин рассказал Шольцу о нарушениях со стороны националистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Российский лидер рассказал немецкому коллеге про грубые нарушения гуманитарного права со стороны украинских националистов, сообщается на сайте Кремля. Глава государства сообщил об эвакуации мирных жителей, которые удерживались украинскими силовиками на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Гражданских вывели при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста. «Обращено внимание на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов. Дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, которые по сути заблокированы Киевом», — передает Кремль. Русские военные 8 мая завершили эвакуацию мирных граждан с завода «Азовсталь», удерживаемого националистами. С 5 мая с территории предприятия вывели 51 мирного жителя, пишет «Царьград». Как рассказывали люди, которым удалось покинуть завод, националисты не давали им выйти по гуманитарным коридорам. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Российский лидер рассказал немецкому коллеге про грубые нарушения гуманитарного права со стороны украинских националистов, сообщается на сайте Кремля. Глава государства сообщил об эвакуации мирных жителей, которые удерживались украинскими силовиками на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Гражданских вывели при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста. «Обращено внимание на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов. Дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, которые по сути заблокированы Киевом», — передает Кремль. Русские военные 8 мая завершили эвакуацию мирных граждан с завода «Азовсталь», удерживаемого националистами. С 5 мая с территории предприятия вывели 51 мирного жителя, пишет «Царьград». Как рассказывали люди, которым удалось покинуть завод, националисты не давали им выйти по гуманитарным коридорам.