Пьяные украинские дипломаты устроили ДТП с погоней в Вене

Высокопоставленные украинские дипломаты в состоянии алкогольного опьянения уезжали от полиции в Вене. Об этом пишет австрийская газета Kronen Zeitung.
«Четверо отдыхающих немцев ехали по центру города, когда со всей силы в них врезалась машина. Через несколько минут на место прибыла полиция и врезавшаяся машина начала уезжать с места ДТП. Полиция начала погоню по кольцевой дороге. Офицеры остановили машину и с пистолетами наготове попросили троих пассажиров выйти. Однако они ничего не смогли сделать, так как пассажирами оказались высокопоставленные дипломаты из посольства Украины», — пишет Kronen Zeitung.
Согласно источникам австрийской газеты, все три дипломата были в состоянии алкогольного опьянения, при этом пассажиры отказались проходить тест на алкоголь. У водителя в крови нашли более 2 промилле. Полиция была вынуждена отпустить пьяную компанию, так как на них распространяется дипломатическая неприкосновенность. «Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным», — резюмирует Kronen Zeitung.
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