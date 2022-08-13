Пьяные украинские дипломаты устроили ДТП с погоней в Вене

13 августа 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Пьяные украинские дипломаты пытались скрыться с места ДТП (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Высокопоставленные украинские дипломаты в состоянии алкогольного опьянения уезжали от полиции в Вене. Об этом пишет австрийская газета Kronen Zeitung. «Четверо отдыхающих немцев ехали по центру города, когда со всей силы в них врезалась машина. Через несколько минут на место прибыла полиция и врезавшаяся машина начала уезжать с места ДТП. Полиция начала погоню по кольцевой дороге. Офицеры остановили машину и с пистолетами наготове попросили троих пассажиров выйти. Однако они ничего не смогли сделать, так как пассажирами оказались высокопоставленные дипломаты из посольства Украины», — пишет Kronen Zeitung. Согласно источникам австрийской газеты, все три дипломата были в состоянии алкогольного опьянения, при этом пассажиры отказались проходить тест на алкоголь. У водителя в крови нашли более 2 промилле. Полиция была вынуждена отпустить пьяную компанию, так как на них распространяется дипломатическая неприкосновенность. «Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным», — резюмирует Kronen Zeitung.

Высокопоставленные украинские дипломаты в состоянии алкогольного опьянения уезжали от полиции в Вене. Об этом пишет австрийская газета Kronen Zeitung. «Четверо отдыхающих немцев ехали по центру города, когда со всей силы в них врезалась машина. Через несколько минут на место прибыла полиция и врезавшаяся машина начала уезжать с места ДТП. Полиция начала погоню по кольцевой дороге. Офицеры остановили машину и с пистолетами наготове попросили троих пассажиров выйти. Однако они ничего не смогли сделать, так как пассажирами оказались высокопоставленные дипломаты из посольства Украины», — пишет Kronen Zeitung. Согласно источникам австрийской газеты, все три дипломата были в состоянии алкогольного опьянения, при этом пассажиры отказались проходить тест на алкоголь. У водителя в крови нашли более 2 промилле. Полиция была вынуждена отпустить пьяную компанию, так как на них распространяется дипломатическая неприкосновенность. «Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным», — резюмирует Kronen Zeitung.