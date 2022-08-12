Челябинцы делятся фото нашествия богомолов

Жители Челябинской области поделились в соцсетях снимками необычных для региона насекомых — богомолов. Они способны залетать даже на пятый этаж.
«Вот и мы увидели богомола. Шел по ступеням», — сообщила жительница Копейска Александра Ахряпина.
В соцсетях отнеслись к нашествию насекомых с юмором и вспомнили о том, что самки богомолов после спаривания отрывают самцам голову. По данным сайта «Богомол дома» это происходит не всегда.
«Исследования, которые проводились в университете Лидса в 1994 году, показали, что смерть самца происходит в 13-28% случаев спаривания. Самка в этот момент очень голодна и незамедлительно желает пополнить запас питательных веществ», — сообщает сайт.
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