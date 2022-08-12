12 августа 2022

Челябинцы делятся фото нашествия богомолов

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Покос травы после визита Николая Цуканова. Челябинск, нестриженные кусты
Богомолы проявляют чудеса маскировки, мимикрируя под листья Фото:

Жители Челябинской области поделились в соцсетях снимками необычных для региона насекомых — богомолов. Они способны залетать даже на пятый этаж.

«Вот и мы увидели богомола. Шел по ступеням», — сообщила жительница Копейска Александра Ахряпина.

В соцсетях отнеслись к нашествию насекомых с юмором и вспомнили о том, что самки богомолов после спаривания отрывают самцам голову. По данным сайта «Богомол дома» это происходит не всегда.

«Исследования, которые проводились в университете Лидса в 1994 году, показали, что смерть самца происходит в 13-28% случаев спаривания. Самка в этот момент очень голодна и незамедлительно желает пополнить запас питательных веществ», — сообщает сайт.

В Челябинской области нашествие богомолов

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Жители Челябинской области поделились в соцсетях снимками необычных для региона насекомых — богомолов. Они способны залетать даже на пятый этаж. «Вот и мы увидели богомола. Шел по ступеням», — сообщила жительница Копейска Александра Ахряпина. В соцсетях отнеслись к нашествию насекомых с юмором и вспомнили о том, что самки богомолов после спаривания отрывают самцам голову. По данным сайта «Богомол дома» это происходит не всегда. «Исследования, которые проводились в университете Лидса в 1994 году, показали, что смерть самца происходит в 13-28% случаев спаривания. Самка в этот момент очень голодна и незамедлительно желает пополнить запас питательных веществ», — сообщает сайт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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