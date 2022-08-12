Челябинцы делятся фото нашествия богомолов

Богомолы проявляют чудеса маскировки, мимикрируя под листья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области поделились в соцсетях снимками необычных для региона насекомых — богомолов. Они способны залетать даже на пятый этаж.

«Вот и мы увидели богомола. Шел по ступеням», — сообщила жительница Копейска Александра Ахряпина.

В соцсетях отнеслись к нашествию насекомых с юмором и вспомнили о том, что самки богомолов после спаривания отрывают самцам голову. По данным сайта «Богомол дома» это происходит не всегда.

«Исследования, которые проводились в университете Лидса в 1994 году, показали, что смерть самца происходит в 13-28% случаев спаривания. Самка в этот момент очень голодна и незамедлительно желает пополнить запас питательных веществ», — сообщает сайт.