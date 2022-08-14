Экономист Косой назвал выгодной ипотеку при высокой инфляции

14 августа 2022 в 19:57 Размер текста - 17 +

Ипотека будет выгодной, если показатель инфляции будет выше ставки кредита Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Ипотека может стать выгодной для россиян, если годовая инфляция будет выше процентной ставки по ней. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой. «Ипотека всегда очень выгодна на фоне высокой инфляции, поскольку вы покупаете недвижимость по одной цене, а через какое-то время она стоит существенно дороже. Это основной фактор, который делает ипотеку выгодной. Главное, чтобы уровень инфляции был выше ставки, которую вы платите. В этом случае вы оказываетесь в большом выигрыше. Например, все нулевые годы до 2008-го те, кто брал ипотеку и покупал недвижимость, имели огромную прибыль, поскольку инфляция постоянно превышала кредитную ставку», — заявил Владимир Косой. При этом собеседник агентства отметил, что цены на недвижимость могут пойти вниз. «Прогнозы говорят, что уровень инфляции будет достаточно высоким. С учетом снижения ставки, если говорить о семейной ипотеке в 6%, я бы бежал получать такую ипотеку. Но сейчас есть риски, связанные с тем, что падает покупательная способность населения, поэтому есть страхи, что несмотря на высокую инфляцию, может снизиться ликвидность недвижимости, то есть, возможность ее быстро реализовать. Существуют риски, что недвижимость просто может понизиться в цене», — подчеркнул он. Также с высоким уровнем инфляции экономист посоветовал не пытаться гасить ипотеку раньше срока. «Сейчас при семейной ставке по ипотеке или средней по рынку, если кредит был получен в прошлом году, это 8,5%, а инфляция у нас 15%. При такой ставке досрочно гасить ипотеку не стоит. Вам выгоднее будет потратить деньги на что-то другое или разместить их на депозит, чем гасить ипотеку, так как инфляция чуть ли не в два раза выше, чем ставка по ипотеке», — заключил специалист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ипотека может стать выгодной для россиян, если годовая инфляция будет выше процентной ставки по ней. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал президент Центра экономики инфраструктуры, экономист Владимир Косой. «Ипотека всегда очень выгодна на фоне высокой инфляции, поскольку вы покупаете недвижимость по одной цене, а через какое-то время она стоит существенно дороже. Это основной фактор, который делает ипотеку выгодной. Главное, чтобы уровень инфляции был выше ставки, которую вы платите. В этом случае вы оказываетесь в большом выигрыше. Например, все нулевые годы до 2008-го те, кто брал ипотеку и покупал недвижимость, имели огромную прибыль, поскольку инфляция постоянно превышала кредитную ставку», — заявил Владимир Косой. При этом собеседник агентства отметил, что цены на недвижимость могут пойти вниз. «Прогнозы говорят, что уровень инфляции будет достаточно высоким. С учетом снижения ставки, если говорить о семейной ипотеке в 6%, я бы бежал получать такую ипотеку. Но сейчас есть риски, связанные с тем, что падает покупательная способность населения, поэтому есть страхи, что несмотря на высокую инфляцию, может снизиться ликвидность недвижимости, то есть, возможность ее быстро реализовать. Существуют риски, что недвижимость просто может понизиться в цене», — подчеркнул он. Также с высоким уровнем инфляции экономист посоветовал не пытаться гасить ипотеку раньше срока. «Сейчас при семейной ставке по ипотеке или средней по рынку, если кредит был получен в прошлом году, это 8,5%, а инфляция у нас 15%. При такой ставке досрочно гасить ипотеку не стоит. Вам выгоднее будет потратить деньги на что-то другое или разместить их на депозит, чем гасить ипотеку, так как инфляция чуть ли не в два раза выше, чем ставка по ипотеке», — заключил специалист.