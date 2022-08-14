Вирусолог Волчков призвал вакцинировать детей от коронавируса

Дети являются главными распространителями COVID-19 из-за социальной активности в школе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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Перед началом учебного года родителям следует привить своих детей против коронавируса, таким образом уровень заболеваемости осенью может быть ниже, чем прогнозируется. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

«Я бы настоятельно рекомендовал родителям вакцинировать своих детей. Особенно в преддверии школьного сезона. Во-первых, они своих детей обезопасят и все-таки уменьшат эффект от очередной волны, потому что дети являются основными распространителями ввиду социальной активности в школе. И среди них больше всего людей, которые не переболели и не вакцинированы», — сказал Павел Волчков.

По словам вирусолога, степень тяжести заболевания у детей зависит от того, встречались ли они с инфекцией раньше. «Нужно дискриминировать: это в первый раз или это повторное заболевание. Если это повторное, то стоит ожидать в относительно легкой форме. Если это в первый раз, то может быть тяжелое течение заболевания», — отметил кандидат медицинских наук.

Согласно данным оперштаба по борьбе с COVID-19, 14 августа в России выявлено 28 694 случая коронавируса. В последний раз такой показатель был в середине марта. В Роспотребнадзоре заявили, что в стране был впервые выявлен гибридный вариант «Дельтакрон».