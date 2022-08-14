В зону боевых действий в Донбассе прибыл сенатор из Австралии Дэвид Вэн. Об этом сообщил австралийский телеканал 7News.
«Австралийские броневики Bushmaster „принимают“ посетителя из Австралии — это федеральный сенатор Дэвид Вэн», — говорится в репортаже. Фрагмент приводит РИА «Новости». Указанные броневики Bushmaster Австралия обещала ранее Украине.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин называл целью спецоперации демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса от многолетнего геноцида.
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В зону боевых действий в Донбассе прибыл сенатор из Австралии Дэвид Вэн. Об этом сообщил австралийский телеканал 7News. «Австралийские броневики Bushmaster „принимают“ посетителя из Австралии — это федеральный сенатор Дэвид Вэн», — говорится в репортаже. Фрагмент приводит РИА «Новости». Указанные броневики Bushmaster Австралия обещала ранее Украине. Иностранные наемники, в том числе из Австралии, принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Один из них, Мэтт Ро, заявил, что киевские власти отправляют новобранцев на передовую без подготовки. Сама Австралия входит в список недружественных РФ стран. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин называл целью спецоперации демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса от многолетнего геноцида.