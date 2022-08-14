7News: в Донбасс прилетел сенатор из Австралии

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Волонтер развозит гуманитарную помощь по освобожденным селам. ДНР, деревня, донбасс, военная, сельская местность, село, ВСУ, разбитая техника, гуманитарная катастрофа, поврежденная, сгоревшая
Сенатор Дэвид Вэн прибыл в зону боевых действий в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зону боевых действий в Донбассе прибыл сенатор из Австралии Дэвид Вэн. Об этом сообщил австралийский телеканал 7News.

«Австралийские броневики Bushmaster „принимают“ посетителя из Австралии — это федеральный сенатор Дэвид Вэн», — говорится в репортаже. Фрагмент приводит РИА «Новости». Указанные броневики Bushmaster Австралия обещала ранее Украине.

Иностранные наемники, в том числе из Австралии, принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Один из них, Мэтт Ро, заявил, что киевские власти отправляют новобранцев на передовую без подготовки. Сама Австралия входит в список недружественных РФ стран.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин называл целью спецоперации демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса от многолетнего геноцида.

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В зону боевых действий в Донбассе прибыл сенатор из Австралии Дэвид Вэн. Об этом сообщил австралийский телеканал 7News. «Австралийские броневики Bushmaster „принимают“ посетителя из Австралии — это федеральный сенатор Дэвид Вэн», — говорится в репортаже. Фрагмент приводит РИА «Новости». Указанные броневики Bushmaster Австралия обещала ранее Украине. Иностранные наемники, в том числе из Австралии, принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Один из них, Мэтт Ро, заявил, что киевские власти отправляют новобранцев на передовую без подготовки. Сама Австралия входит в список недружественных РФ стран. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин называл целью спецоперации демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса от многолетнего геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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