The Guardian: наемник из Австралии раскрыл правду о ВСУ

06 августа 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Командование украинской армии отправляет на фронт неподготовленных бойцов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины отправляют на передовую новобранцев без подготовки. Об этом заявил австралийский наемник Мэтт Ро газете The Guardian. «Ты спрашиваешь, сколько из вас стреляли раньше из винтовки. Из ста человек только двое поднимают руку», — рассказал наемник из Австралии британской газете The Guardian. Как сообщает издание, у самого Ро также нет боевого опыта, ранее он занимался садоводством и ландшафтным дизайном. При этом на Украине наемник из Австралии тренировал только что мобилизованных солдат. По его словам, зачастую это единственное обучение, которое украинские бойцы получают перед отправкой на передовую. Ранее сообщалось, что украинские бойцы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они отказались идти на передовую из-за отсутствия необходимой подготовки. ВСУ пожаловались на слабое вооружение и некачественное обмундирование. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин называл целью спецоперации демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса от многолетнего геноцида.

Власти Украины отправляют на передовую новобранцев без подготовки. Об этом заявил австралийский наемник Мэтт Ро газете The Guardian. «Ты спрашиваешь, сколько из вас стреляли раньше из винтовки. Из ста человек только двое поднимают руку», — рассказал наемник из Австралии британской газете The Guardian. Как сообщает издание, у самого Ро также нет боевого опыта, ранее он занимался садоводством и ландшафтным дизайном. При этом на Украине наемник из Австралии тренировал только что мобилизованных солдат. По его словам, зачастую это единственное обучение, которое украинские бойцы получают перед отправкой на передовую. Ранее сообщалось, что украинские бойцы обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они отказались идти на передовую из-за отсутствия необходимой подготовки. ВСУ пожаловались на слабое вооружение и некачественное обмундирование. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин называл целью спецоперации демилитаризацию Украины и помощь жителям Донбасса от многолетнего геноцида.