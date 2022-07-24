Россия расширила список недружественных стран

Багамы стали недружественной России страной Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство России расширило перечень недружественных стран. Информация опубликована на сайте кабмина.

В перечень вошли острова Гернси и Мэн — они поддержали санкции Великобритании против России, российских граждан и компаний. Также в список попали Багамские острова — из-за запрета на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций РФ.

Правительство РФ утвердило перечень недружественных государств в марте 2022 года, передает «Национальная служба новостей». На данный момент в него входят страны-члены Евросоюза, США, Украина, Канада, Великобритания, Япония, а также Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Черногория и Швейцария.

Согласно Указу Президента РФ от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», граждане РФ и компании, которые имеют валютные обязательства перед кредиторами из недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. Для этого в российском банке можно создать специальный рублевый счет «С» на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.