Дерипаска подал в суд на Тинькова

Дерипаска потребовал от Тинькова компенсацию 2 млрд рублей, сообщают в СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией, деятельность запрещена в РФ) о защите чести и достоинства. Об этом сообщили в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края.

«В производстве суда находится исковое заявления Олега Дерипаски к компании Meta Platforms Inc. и Олегу Тинькову о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации», — пишет «Интерфакс», ссылаясь на сообщение суда. По информации агентства, иск будет рассмотрен 16 августа.

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников, в свою очередь, пояснил агентству, что причиной иска стали оскорбительные высказывания Тинькова на его странице в соцсети. «Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей», — уточнил он.