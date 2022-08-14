Власти Тобольска решат вопрос с пробками на дорогах

15 августа 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

В Тобольске построят магистраль, которая разгрузит автомобильное движение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тобольске начали строить новую магистрали, которая свяжет проспект Дзираева с проспектом Чаркова. Новая дорога разгрузит улично-дорожную сеть города. Об этом сообщает официальный сайт мэрии. «Жители писали обращения о необходимости дороги, которая свяжет проспект Дзираева с проспектом Чаркова. Муниципалитетом успешно пройдены процедуры проектирования и все необходимые экспертизы и уже полным ходом идут строительно-монтажные работы. Новая четырехполосная дорога будет с тротуарами и велодорожкой, современным уличным освещением», — указано на официальном сайте администрации Тобольска. Там добавили, что новая магистраль появится в границах 15 и 18 микрорайонов города и позволит разгрузить улично-дорожную сеть Тобольска. Работы по строительству дороги пройдут в два этапа и будут завершены в 2024 году.

В Тобольске начали строить новую магистрали, которая свяжет проспект Дзираева с проспектом Чаркова. Новая дорога разгрузит улично-дорожную сеть города. Об этом сообщает официальный сайт мэрии. «Жители писали обращения о необходимости дороги, которая свяжет проспект Дзираева с проспектом Чаркова. Муниципалитетом успешно пройдены процедуры проектирования и все необходимые экспертизы и уже полным ходом идут строительно-монтажные работы. Новая четырехполосная дорога будет с тротуарами и велодорожкой, современным уличным освещением», — указано на официальном сайте администрации Тобольска. Там добавили, что новая магистраль появится в границах 15 и 18 микрорайонов города и позволит разгрузить улично-дорожную сеть Тобольска. Работы по строительству дороги пройдут в два этапа и будут завершены в 2024 году.