14 августа 2022

Власти Тобольска решат вопрос с пробками на дорогах

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, дорога, туман
В Тобольске построят магистраль, которая разгрузит автомобильное движение Фото:

В Тобольске начали строить новую магистрали, которая свяжет проспект Дзираева с проспектом Чаркова. Новая дорога разгрузит улично-дорожную сеть города. Об этом сообщает официальный сайт мэрии.

«Жители писали обращения о необходимости дороги, которая свяжет проспект Дзираева с проспектом Чаркова. Муниципалитетом успешно пройдены процедуры проектирования и все необходимые экспертизы и уже полным ходом идут строительно-монтажные работы. Новая четырехполосная дорога будет с тротуарами и велодорожкой, современным уличным освещением», — указано на официальном сайте администрации Тобольска.

Там добавили, что новая магистраль появится в границах 15 и 18 микрорайонов города и позволит разгрузить улично-дорожную сеть Тобольска. Работы по строительству дороги пройдут в два этапа и будут завершены в 2024 году.

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В Тобольске начали строить новую магистрали, которая свяжет проспект Дзираева с проспектом Чаркова. Новая дорога разгрузит улично-дорожную сеть города. Об этом сообщает официальный сайт мэрии. «Жители писали обращения о необходимости дороги, которая свяжет проспект Дзираева с проспектом Чаркова. Муниципалитетом успешно пройдены процедуры проектирования и все необходимые экспертизы и уже полным ходом идут строительно-монтажные работы. Новая четырехполосная дорога будет с тротуарами и велодорожкой, современным уличным освещением», — указано на официальном сайте администрации Тобольска. Там добавили, что новая магистраль появится в границах 15 и 18 микрорайонов города и позволит разгрузить улично-дорожную сеть Тобольска. Работы по строительству дороги пройдут в два этапа и будут завершены в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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