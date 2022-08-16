Путин обвинил США в шантаже независимых государств

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Путин обвинил США в притеснении других стран Фото:

США подрывает любые альтернативные, суверенные пути развития других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент России выступил перед участниками X Московской конференции по международной безопасности. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он поблагодарил всех за участие, а также выразил надежду, что форум внесет вклад в развитие конструктивного диалога и партнерства. Обращение главы страны опубликовано на сайте правительства РФ. Он уточнил, что все больше стран выбирают путь свободного, суверенного развития, но есть и те, кто им мешает, в частности — США.

«США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам», — подчеркнул Путин. По его словам, американские власти это делают, чтобы сохранить свои доминирующие позиции.

Ранее Владимир Путин выступил перед участниками четвертого фестиваля творческих сообществ «Таврида.Арт». В своей речи он подчеркнул, что все попытки Запада отменить российскую культуру тщетны.

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США подрывает любые альтернативные, суверенные пути развития других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Президент России выступил перед участниками X Московской конференции по международной безопасности. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он поблагодарил всех за участие, а также выразил надежду, что форум внесет вклад в развитие конструктивного диалога и партнерства. Обращение главы страны опубликовано на сайте правительства РФ. Он уточнил, что все больше стран выбирают путь свободного, суверенного развития, но есть и те, кто им мешает, в частности — США. «США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам», — подчеркнул Путин. По его словам, американские власти это делают, чтобы сохранить свои доминирующие позиции. Ранее Владимир Путин выступил перед участниками четвертого фестиваля творческих сообществ «Таврида.Арт». В своей речи он подчеркнул, что все попытки Запада отменить российскую культуру тщетны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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