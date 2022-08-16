Путин обвинил США в шантаже независимых государств

16 августа 2022 в 12:23 Размер текста - 17 +

Путин обвинил США в притеснении других стран Фото: Владимир Андреев © URA.RU США подрывает любые альтернативные, суверенные пути развития других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Президент России выступил перед участниками X Московской конференции по международной безопасности. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он поблагодарил всех за участие, а также выразил надежду, что форум внесет вклад в развитие конструктивного диалога и партнерства. Обращение главы страны опубликовано на сайте правительства РФ. Он уточнил, что все больше стран выбирают путь свободного, суверенного развития, но есть и те, кто им мешает, в частности — США. «США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам», — подчеркнул Путин. По его словам, американские власти это делают, чтобы сохранить свои доминирующие позиции. Ранее Владимир Путин выступил перед участниками четвертого фестиваля творческих сообществ «Таврида.Арт». В своей речи он подчеркнул, что все попытки Запада отменить российскую культуру тщетны.

США подрывает любые альтернативные, суверенные пути развития других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Президент России выступил перед участниками X Московской конференции по международной безопасности. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он поблагодарил всех за участие, а также выразил надежду, что форум внесет вклад в развитие конструктивного диалога и партнерства. Обращение главы страны опубликовано на сайте правительства РФ. Он уточнил, что все больше стран выбирают путь свободного, суверенного развития, но есть и те, кто им мешает, в частности — США. «США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам», — подчеркнул Путин. По его словам, американские власти это делают, чтобы сохранить свои доминирующие позиции. Ранее Владимир Путин выступил перед участниками четвертого фестиваля творческих сообществ «Таврида.Арт». В своей речи он подчеркнул, что все попытки Запада отменить российскую культуру тщетны.