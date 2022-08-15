Путин: попытки отменить российскую культуру тщетны

15 августа 2022 в 23:37 Размер текста - 17 +

По его мнению, все, кто думает иначе, не выучил уроки истории Фото: Владимир Андреев © URA.RU Все попытки Запада отменить российскую культуру тщетны. С этими словам президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей и участников четвертого фестиваля творческих сообществ «Таврида.Арт». Его видеообращение выложено на официальном сайте Кремля. «Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», — сказал глава государства в своем видеообращении к российским гражданам. Он убежден, что любовь к родине, стремление к саморазвитию, а также желание помогать людям делают россиян непобедимыми. Он подчеркнул, что ради достижения любых целей и задач, нужно быть вместе. «Этому учит тысячелетняя история России», — добавил лидер страны. Путин отметил, что именно деятели культуры своими творческими достижениями и делами поддерживают солдат, офицеров, добровольцев и ополченцев на Донбассе. Недружественные страны Запада ввели против России санкции из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Санкционное давление на Россию началось в начале 2000-х годов и обостряется в нынешнее время. По словам президента РФ Владимира Путина, цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, а также ее роли в важных событиях в мире.

Все попытки Запада отменить российскую культуру тщетны. С этими словам президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей и участников четвертого фестиваля творческих сообществ «Таврида.Арт». Его видеообращение выложено на официальном сайте Кремля. «Все попытки отменить нашу культуру, отменить Россию тщетны. Это просто глупость. А те, кто думает иначе, к несчастью для них, не выучили уроки истории», — сказал глава государства в своем видеообращении к российским гражданам. Он убежден, что любовь к родине, стремление к саморазвитию, а также желание помогать людям делают россиян непобедимыми. Он подчеркнул, что ради достижения любых целей и задач, нужно быть вместе. «Этому учит тысячелетняя история России», — добавил лидер страны. Путин отметил, что именно деятели культуры своими творческими достижениями и делами поддерживают солдат, офицеров, добровольцев и ополченцев на Донбассе. Недружественные страны Запада ввели против России санкции из-за спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Санкционное давление на Россию началось в начале 2000-х годов и обостряется в нынешнее время. По словам президента РФ Владимира Путина, цель санкций — отмена России, запрет ее культуры, а также ее роли в важных событиях в мире.